Завдання "мінімум": Мусієнко сказав, який наказ отримала окупаційна армія

На Донеччині тривають запеклі бої. Військо окупантів намагається прорватися, але українські збройні сили міцно тримають оборону.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він повідомив, що на Донецькому напрямку ворог намагається проривати лінію фронту, заходити в тил до наших угруповань та блокувати логістику з метою захоплення Донецької області.

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Окупанти розширюють географію свого наступу на Донеччині, це видно зі звітів українського Генштабу. Зокрема, вперше з'явилися дані про наступ на Куп'янському напрямку, окрім того ворог продовжує атакувати Лиманський, Бахмутській, Авдіївський та Новопавлівський напрямки.

Яка мета окупантів

За словами Мусієнка, задача мінімум, яка ставиться перед російськими військами – це вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. До того ж повідомлення про наступ на Куп'янському напрямку з'являлися і раніше, українські сили оборони були готові до цього, наголосив мовець.

Він переконаний, що так російські війська намагаються розтягнути українські сили по лінії Кремінна – Сватове, для того, щоб ЗСУ не концентрувалися винятково на атаках в напрямку Кремінної.

Вони хочуть, аби наші сили готувалися до відбиття атак з боку, росіяни хочуть обійти з флангу на Куп'янськ. Плюс використовують близькість до кордону, там поруч Бєлгородська область,

– повідомив Мусієнко.

Він додав, окупанти обстрілюють українські позиції з території Росії. Головна мета росіян там – спробувати прорватися на Лиманський напрямок в бік Слов'янська. Це російські війська намагалися зробити раніше, але їх відкинули українські сили оборони.

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ЗСУ тримають оборону на Донеччині

Мусієнко звернув увагу, що ворог намагається поновити наступальні дії на Лиманському напрямку протягом всього тижня, про це свідчать дані зі зведень Генштабу. Хоч росіяни і перекинули підкріплення на той напрямок, однак жодних тактичних здобутків не мають.

Попри те, що тривають інтенсивні бої і скільки ворог сил кидає на це, поки що, за винятком Соледара, не видно, щоб вони здобули якісь тактичні успіхи на цьому напрямку,

– резюмував Мусієнко.

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