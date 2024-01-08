Сирський повідомив про ситуацію на Куп'янському напрямку

Окупанти продовжують наступальні операції в Куп'янському лісі. Ворог прагне прорвати оборону ЗСУ й просунутися до Куп'янська.

Жорстка боротьба не вщухає з жовтня 2023 року. Про це розповів командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський у коментарі Інтерфакс-Україна, інформує 24 Канал.

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Що відбувається у районі Куп'янська

За словами Сирського, наразі ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною. Окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в напрямку міста.

Інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба,

– зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Російські військові щодня штурмують населені пункти, обстрілюють їх з артилерії та використовують авіацію. Зараз штурми українських позицій противник здійснює у районі Синьківки, щоб згодом заблокувати Куп'янськ.

Чи вдається окупантам досягнути мети

Раніше британське видання The Telegraph повідомляло, що Росія може почати новий наступ на Харківщину 15 січня 2024 року.

Генерал-полковник наголосив, що, попри складні бої, командири та штаби добре володіють ситуацією, проводять розвідку, аналізують тактику росіян та ухвалюють необхідні рішення.

Наші воїни дають адекватну відсіч ворогу і руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат,

– сказав Олександр Сирський.

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