У Курській області Росії вже понад 10 днів триває операція ЗСУ. Однак більшість так званих "дружніх" до Кремля країн досі не засудили бойові дії на території Росії.

Українські війська просуваються вглиб російської території з 6 серпня. Автори матеріалу зазначили, що операція в Курській області є першим військовим вторгненням іноземної держави на територію Росії з часів Другої світової війни.

Читайте також "Дурне рішення Путіна": The Telegraph назвала ключову помилку Росії у Курській області

Як друзі Путіна відреагували на бої в Курській області

Лідери різних країн не надто поспішають "висловлювати солідарність" з Росією, проте одна країна все ж стала винятком. Про підтримку Росії заявила Сирія, правителю якої Башару Асаду російські війська допомогли зберегти владу, а можливо, і життя.

Сирійська Арабська Республіка з великою стурбованістю стежить за новинами про терористичну атаку українських сил на Курську область Росії, спрямовану на цивільні об'єкти, внаслідок якої загинули безневинні мирні жителі, у тому числі дві бригади швидкої допомоги, та отримали поранення десятки людей, включаючи дітей,

– заявили в сирійському МЗС.

А ось Міністерство закордонних справ Китаю виявилося менш багатослівним. В МЗС країни заявили, що Пекін "звернув увагу на ситуацію, що склалася" в контексті подій в Курській області.

Позиція КНР з українського питання послідовна і зрозуміла. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися трьох принципів так званого "охолодження" ситуації,

– наголосили у відомстві.

У Китаї "охолодженням" ситуації вважають запобігання поширенню бойовий дій, уникнення ескалації збройного конфлікту і провокацій посилення вогню.

Тим часом у Білорусі закликають "закінчити бійку"

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко днями закликав Росію та Україну "закінчити бійку" та сісти за стіл переговорів. За його словами, війна в Україні нібито потрібна лише "високопоставленим особам американського походження". Водночас Лукашенко додав що Росія, відповідно до домовленостей, у разі агресії проти Білорусі введе туди свої війська, щоб надати військову підтримку.

Дивіться також Білоруси захоплюються успіхами ЗСУ в Курській області, – опозиціонер Вячорка

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і країни, які до неї входять, теж не засудили операцію в Курській області. В організації заявили, що "аналітична служба ОДКБ працює у цілодобовому режимі та уважно стежить за розвитком ситуації". Однак в ОДКБ пообіцяли, що у встановлені терміни реалізують усі необхідні процедури у разі звернення Росії з проханням про воєнну допомогу".

До слова, раніше у західних ЗМІ із посиланням на офіційних осіб написали, що операція України у Курській області нібито зриває таємні зусилля щодо часткового припинення вогню з Росією.