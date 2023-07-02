Маємо достатньо сил і засобів, щоб зупинити росіян: сержант ЗСУ про Лимано-Куп’янський напрям
На початку червня окупанти кинули великі сили на те, щоб атакувати українські позиції поблизу Куп’янська та Лиману. Сили оборони зуміли зупинити ворога і завдати йому помітних втрат, через що ситуація заспокоїлась.
Про це 24 Каналу розповів Олесь Маляревич – сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр. Військовий запевнив, що Росії не вдасться прорвати оборону Збройних Сил на східних рубежах фронту.
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Про характер боїв на Лимано-Куп'янському напрямі
Ворог дійсно накопичує сили й намагається виявити слабкі місця в обороні Збройних Сил на Лиманському напрямку. А коли йому це не вдається, відходить, знову накопичує сили й знову намагається прорватись в різних місцях.
"Цей процес є практично безперервним. Місяць тому окупанти дуже активно наступали на Куп'янськ, але на відстані у 8 кілометрів від міста їх зупинили Сили оборони", – пригадав Маляревич.
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Зараз вони зменшили свої оберти. Ситуація динамічна, але Сили оборони справляються зі своєю роботою. В нас достатньо сил і засобів, щоб зупинити ворога на Лимано-Куп'янському напрямку.
Олесь Маляревич про бої на Линано-Куп'янському напрямку: дивіться відео
Хто воює проти Сил оборони на Лимано-Куп'янському напрямку
На Куп’янському напрямку окупанти активно залучали "Шторм-Z" – мобілізованих ув’язнених, які воюють за 200 тисяч рублів на місяць.
Ці найманці неодноразово виходили в ефір, скаржачись, що їх використовують як гарматне м'ясо. І це відповідає дійсності, адже майже усі їхні підрозділи були перебиті Силами оборони, говорить Маляревич.
Росіяни пускали в'язнів на наші мінні поля у сірій зоні, які "Шторм-Z" ціною власних життів та кінцівок ці міни ліквідовували. Зараз проти Збройних Сил на цьому напрямку воюють мотострілецькі дивізії, а також "Ахмат" Кадирова і залишки "Шторм-Z".
"Для нас ворог однаковий, незалежно від його підготовки. Але з професійної точки зору, десантні війська Росії є найкраще підготовленими. Наприклад, вони евакуюють своїх поранених і змінюють свій план бою залежно від втрат", – зазначив сержант 92 бригади.
Натомість "Вагнер" і "Шторм-Z" під час штурмів переступають через трупи своїх військових. Що ж до "Ахмату", то їхня особливість у тому, що вони періодично з'являються на різних відтінках фронту, але потім швидко зникають.
Що відбувається на фронті
- Попри те, що Росія зосередила значні сили на Бахмутському напрямі, саме там просування Збройних Сил у останні дні було найпомітнішим. Окупанти змушені перекидати на цей напрям свої найкращі частини для того, щоб не зазнати розгромної поразки.
- Вранці 2 липня Україна вперше прокоментувала свою присутність на лівому березі Херсонщини. За словами Ганни Маляр, поблизу Антонівського мосту тривають активні бойові дії з акцентом на контрбатарейній боротьбі.
- Крім того, Збройні сили мають також успіхи на Таврійському напрямку. Наші військові щоденно знищують склади та живу силу противника, тримаючи його в напрузі та готуючи вирішальний удар.