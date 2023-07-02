Маємо достатньо сил і засобів, щоб зупинити росіян: сержант ЗСУ про Лимано-Куп’янський напрям

На початку червня окупанти кинули великі сили на те, щоб атакувати українські позиції поблизу Куп’янська та Лиману. Сили оборони зуміли зупинити ворога і завдати йому помітних втрат, через що ситуація заспокоїлась.

Про це 24 Каналу розповів Олесь Маляревич – сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр. Військовий запевнив, що Росії не вдасться прорвати оборону Збройних Сил на східних рубежах фронту.

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Про характер боїв на Лимано-Куп'янському напрямі

Ворог дійсно накопичує сили й намагається виявити слабкі місця в обороні Збройних Сил на Лиманському напрямку. А коли йому це не вдається, відходить, знову накопичує сили й знову намагається прорватись в різних місцях.

"Цей процес є практично безперервним. Місяць тому окупанти дуже активно наступали на Куп'янськ, але на відстані у 8 кілометрів від міста їх зупинили Сили оборони", – пригадав Маляревич.

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Зараз вони зменшили свої оберти. Ситуація динамічна, але Сили оборони справляються зі своєю роботою. В нас достатньо сил і засобів, щоб зупинити ворога на Лимано-Куп'янському напрямку.