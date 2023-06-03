На Старобільськ регулярно ідуть колони: Гайдай розповів про бої на Луганщині

Російські загарбники марно сподіваються досягнути успіхів на полі бою, тому продовжують стягувати в Україну своїх солдатів та техніку. Водночас Збройні Сили України тримають оборону й дають гідну відсіч ворогу.

Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що наразі у Луганській області найважчі бої проходять у напрямках Сватово – Куп'янськ та Кремінна – Лиман.

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Президент Володимир Зеленський у своєму черговому звернені зазначив, що на Сватівському напрямку у наших Сил оборони є успіхи й вони не лише відбивають атаки ворога, але й потрохи просуваються.

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Підрозділи "Шторм Z" не допомагають

Зараз на Кремінський та Сватівський напрямки росіяни кидають багато своїх солдатів. Ворог постійно обстрілює понад 10 деокупованих населених пунктів, зокрема Невське, Стельмахівку, Куземівку тощо.

Як наголосив Гайдай, окупанти постійно підтягують додаткові резерви. Зафіксовано, що на Старобільськ регулярно ідуть колони паливозаправників, позашляховиків "Тигр" й іншої важкої техніки.

Українські позиції постійно штурмують вагнерівці, які сформовані у підрозділи "Шторм Z". ЗСУ відбивають штурми та "перемелюють" новостворені підрозділи окупантів. Попри те, що росіяни намагаються атакувати взводами чи ротами по 100 людей.

Яка ситуація на Луганщині: останні новини

Російські військові посилено готуються оборонятися біля Кремінної. Вони формують розгалужену та велику лінію окопів і бліндажів.

Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про ротацію російських військ у Луганській області. Міграцію ворога з Кремінної на Сватове і зі Старобільська на Кремінну провокують Сили оборони України.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що росіяни можуть спробувати здійснити черговий наступ у районі Сіверська, що на Донеччині, та Білогорівки на Луганщині.

Спецпідрозділ "Шторм Z" – військове формування, що створили на основі найманців і воно підпорядковуються міноборони Росії. Діє цей підрозділ за таким же принципом, що і ПВК "Вагнера", тобто російське міністерство оборони вербує російських в'язнів та людей, що мають проблеми з законом та відправляє на фронт.