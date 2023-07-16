Іноді цілі кімнати під землею: як окупанти зариваються від ЗСУ на Луганському напрямку

Російські загарбники добре підготували свої позиції до наступу ЗСУ не лише на Півдні, а й на Луганщині. Збройні Сили мусять бути дуже обережними, щоб не потрапити в пастку.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Гайдай, ексголова Луганської ОВА. За його словами, на Луганщині окупанти підготували не менш серйозні фортифікаційні споруди, аніж на Запоріжжі.

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Чим небезпечні "лисячі нори" окупантів

Найбільш замінованою ділянкою Луганського напрямку є Кремінна. Росіяни замінували ліси поблизу міста і вручну, і дистанційно. До того ж через обстріли на цих замінованих ділянках лежить багато зламаних дерев.

Крім того, особливістю першої лінії оборони окупантів Троїцьке – Сватове – Кремінна є велика кількість "лисячих нір".

"Треба віддати належне ворогу: він заривається в землю, наче кріт. Збройним Силам дуже важко викурювати їх звідти, адже окупанти створюють цілі кімнати під землею", – зазначив Гайдай.

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Такі укриття дуже важко ідентифікувати навіть з дрона. Тож, побачивши противника у лісі, важко зрозуміти, які сили окупантів розташовані на цій ділянці насправді.

"Під час зачистки такої території наші захисника мусять залазити в ці кімнати, які треба ретельно перевіряти. Інколи в таких кімнатах є виходи в інші кімнати, і якщо цього вчасно не помітити, загарбники можуть скористатися цим ходом і вийти в тил нашим захисникам", – пояснив колишній посадовець.

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