Бої, мінування та обстріли: на Харківщині ворог намагається втримати зайняті рубежі

7 червня 2022 , 19:25

Джерело:

Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямі ворог накриває вогнем українські позиції. Окупанти роблять все, аби втримати раніше зайняті ними рубежі.

Про актуальну ситуацію на головних напрямках бойових дій розповіли в українському Генштабі. Найбільш напружена ситуація саме на Сході – Луганщині, Донеччині, а також Харківщині.

Важливо У Бєлгородській області горів склад з запасами для РСЗВ: росіяни кажуть про недбалість

Противник веде бої задля утримання позицій

Війська окупанта в Харківській області ведуть активні бої – все задля того, аби не поступитись позиціями українським військовим. Наших захисників обстрілює ворожа артилерія. Також загарбники постійно мінують місцевість.

Інтенсивність дій ворожої авіації знизилась

У Генштабі зазначили: сили противника продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів. Під загрозою – не лише військова, а й цивільна інфраструктура. Проте українські військові кажуть, що дуже вдало діють наші Повітряні сили. Саме завдяки їхньому професіоналізму, інтенсивність дій ворожої авіації значно знизилась.

Окупанти продовжували наступ в районі Ізюма

Раніше 7 червня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські війська продовжують наступати в районі Ізюма. Зокрема мовиться про активність поблизу Довгенького та Долини. Проте при цьому у ворога – великі втрати в особовому складі та техніці.

Актуально Ворог зосереджує основні зусилля на підготовці до наступу на Слов'янськ

Ситуація на Харківщині: останні новини

  • Під вогнем окупантів залишається і обласний центр. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що внаслідок останнього обстрілу міста загинула людина, ще троє отримали поранення. Ворог гатить по житлових кварталах.
  • За інформацією "Схем", саме на Харківщині російські війська споруджують понтонно-залізничну переправу. Мовиться про переправу через річку Оскіл.
  • Будівництво розпочали біля міста Куп'янськ-Вузловий.
  • Ввечері 5 червня росіяни обстрілювали Харків протягом пів години. Вороги не зупинялись ні на хвилину. Вибухи були у північних та східних районах міста.
  • 4 червня росіяни обстріляли вкотре місто Балаклію. Поранення отримали 8 осіб, серед них 11-річна дитина. Під вогнем опинився і Ізюмський район.
  • Також під частими обстрілами і село Циркуни Харківського району.

Радимо переглянути: Зеленський про постачання зброї Заходом

 

Автор: Ірина Пундор