Бої, мінування та обстріли: на Харківщині ворог намагається втримати зайняті рубежі

На Харківському напрямі ворог накриває вогнем українські позиції. Окупанти роблять все, аби втримати раніше зайняті ними рубежі.

Про актуальну ситуацію на головних напрямках бойових дій розповіли в українському Генштабі. Найбільш напружена ситуація саме на Сході – Луганщині, Донеччині, а також Харківщині.

Важливо У Бєлгородській області горів склад з запасами для РСЗВ: росіяни кажуть про недбалість

Противник веде бої задля утримання позицій

Війська окупанта в Харківській області ведуть активні бої – все задля того, аби не поступитись позиціями українським військовим. Наших захисників обстрілює ворожа артилерія. Також загарбники постійно мінують місцевість.

Інтенсивність дій ворожої авіації знизилась

У Генштабі зазначили: сили противника продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів. Під загрозою – не лише військова, а й цивільна інфраструктура. Проте українські військові кажуть, що дуже вдало діють наші Повітряні сили. Саме завдяки їхньому професіоналізму, інтенсивність дій ворожої авіації значно знизилась.

Окупанти продовжували наступ в районі Ізюма

Раніше 7 червня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські війська продовжують наступати в районі Ізюма. Зокрема мовиться про активність поблизу Довгенького та Долини. Проте при цьому у ворога – великі втрати в особовому складі та техніці.

Актуально Ворог зосереджує основні зусилля на підготовці до наступу на Слов'янськ

Ситуація на Харківщині: останні новини

Під вогнем окупантів залишається і обласний центр. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що внаслідок останнього обстрілу міста загинула людина, ще троє отримали поранення. Ворог гатить по житлових кварталах.

За інформацією "Схем", саме на Харківщині російські війська споруджують понтонно-залізничну переправу. Мовиться про переправу через річку Оскіл.

Будівництво розпочали біля міста Куп'янськ-Вузловий.

Ввечері 5 червня росіяни обстрілювали Харків протягом пів години. Вороги не зупинялись ні на хвилину. Вибухи були у північних та східних районах міста.

4 червня росіяни обстріляли вкотре місто Балаклію. Поранення отримали 8 осіб, серед них 11-річна дитина. Під вогнем опинився і Ізюмський район.

Також під частими обстрілами і село Циркуни Харківського району.

Радимо переглянути: Зеленський про постачання зброї Заходом