Смерть під Бахмутом обійшла стороною: боєць ЗСУ врятувався у дивовижний спосіб

Російські загарбники ледь не забрали життя в українського захисника. Ворожа куля пробила автівку та рюкзак, але не змогла поцілити у воїна.

Богдан Кутєпов розповів, як медики рятують життя українським героям під Бахмутом. Він також опублікував фотографії у соціальних мережах, передає 24 Канал.

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Що врятувало воїна ЗСУ від смерті

Журналіст показав фотографію хлібини, у якій застрягла куля. Вона змогла пробити машину та рюкзак, але пройти через хліб не змогла. Кутєпов припустив, що саме це й врятувало життя бійцю. Сама буханка була знайдена у купі речей.

Хліб рятує життя / Фото Богдана Кутєпова

Усе це належить пораненим захисникам / Фото Богдана Кутєпова

Як працюють з “трьохсотими” під Бахмутом

У лісосмугах під Бахмутом є багато таких куп, що складаються зі зброї, особистого спорядження та закривавленого одягу. Як пояснив журналіст-розслідувач, медики прибирають та зрізають з поранених усе зайве, щоб мати доступ до ран та пересвідчитись, що боєць не буде стікати кров’ю через непомічені поранення від уламків.

Відправивши "трьохсотих" далі по етапу, їхні автомати й гранати розряджають, підписують, де – чиє, і потім слідом за еваками передають в частини, до яких належать поранені. А одяг – так і лежить купою, поки його не вивезуть десь подалі,

– написав Кутєпов.

Спорядження та інші залишені речі / Фото Богдана Кутєпова

Шоломи та бронепластини теж рятують життя бійцям / Фото Богдана Кутєпова

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