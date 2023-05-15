Смерть під Бахмутом обійшла стороною: боєць ЗСУ врятувався у дивовижний спосіб
Російські загарбники ледь не забрали життя в українського захисника. Ворожа куля пробила автівку та рюкзак, але не змогла поцілити у воїна.
Богдан Кутєпов розповів, як медики рятують життя українським героям під Бахмутом. Він також опублікував фотографії у соціальних мережах, передає 24 Канал.
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Що врятувало воїна ЗСУ від смерті
Журналіст показав фотографію хлібини, у якій застрягла куля. Вона змогла пробити машину та рюкзак, але пройти через хліб не змогла. Кутєпов припустив, що саме це й врятувало життя бійцю. Сама буханка була знайдена у купі речей.
Як працюють з “трьохсотими” під Бахмутом
У лісосмугах під Бахмутом є багато таких куп, що складаються зі зброї, особистого спорядження та закривавленого одягу. Як пояснив журналіст-розслідувач, медики прибирають та зрізають з поранених усе зайве, щоб мати доступ до ран та пересвідчитись, що боєць не буде стікати кров’ю через непомічені поранення від уламків.
Відправивши "трьохсотих" далі по етапу, їхні автомати й гранати розряджають, підписують, де – чиє, і потім слідом за еваками передають в частини, до яких належать поранені. А одяг – так і лежить купою, поки його не вивезуть десь подалі,
– написав Кутєпов.
Спорядження та інші залишені речі / Фото Богдана Кутєпова
Інші збереженні життя українців у гарячих точках
- На фронті воїн та захисниця покохали одне одного під час повномасштабного вторгнення Росії. Олена та Станіслав потрапили під мінометний обстріл загарбників. Жінка змогла відтягнути пораненого коханого у бліндаж та надати йому першу допомогу.
- У Бахмуті правоохоронці врятували 7-річну дівчину. Дитина була вимушена майже 6 місяців жити під обстрілами у підвалі, бо її сім'я не хотіла виїжджати з міста.
- Під Вугледаром кулеметник врятував життя 20 побратимам. Іван Гребенюк попри отримане поранення героїчно прикривав вогнем інших воїнів ЗСУ протягом кількох годин.