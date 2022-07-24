Ворог атакував піхотою, танками, Ка-52 та Мі-8: де відбувалися бої на Півдні 23 липня

російські окупанти безуспішно атакували піхотою, танками та іншою технікою ЗСУ на Херсонщині. Самі ж зазнали втрат від Повітряних Сил ЗСУ.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що 23 липня ситуація була складна, динамічна, проте контрольована. Ввечері цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ крок за кроком просуваються на Півдні.

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Окупанти намагались атакувати ЗСУ на Півдні

російські окупанти продовжують вести бойові дії по займаному рубежу оборони. Командування не побачило ознак створення ударних угруповань.

Противник силами понад 50 вояків за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А у напрямку Сухий Ставок, Андріївка та силами до мотострілецького та танкового взводів у напрямку Брускінське, Білогірка проводив наступальні дії. Успіху не мав. Із втратами відійшов,

– повідомило ОК "Південь".

Додали також, що протягом 23 липня росіяни намагались атакувати декілька разів без наших втрат:

ударний Ка-52 виконував завдання в районі Білогірки;

Мі-8 зазнав невдачі в районі Новомиколаївки.

росіяни знову вдарили по регіону ракетами

росія двічі за 23 липня вдарила по Миколаєві:

перед світанком – 6-ма ракетами з зенітно-ракетної системи С-300. Внаслідок обстрілів загорілось складське приміщення та суха трава на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Без жертв та постраждалих;

під вечір – 4 ракети типу "Калібр". Окупанти зруйнували заклад освіти, декілька садиб, пошкодили приватні будівлі, виниклу пожежу приборкали рятувальники. Попередньо – під завалами опинилась людина, йому допомогли вибратися сусіди. Вщент знищено декілька автомобілів, вибухова хвиля вибила шибки у багатоквартирних будинках.

Окрім того, російські окупанти вдарили:

по Кропивницькому – вдосвіта 23 липня 7-ма крилатими ракетами типу "Калібр" та додатково з літаків стратегічної авіації Ту-22 2-ма ракетами Х-22 по об'єктах військової та транспортної інфраструктури. На жаль, загинуло троє людей, 19 поранених;

по Одеському морському торговому порту – 4-ма ракетами типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. 2 ракети – збили сили протиповітряної оборони, інші 2 – влучили в елементи портової інфраструктури. Постраждав один з працівників порту.

росія зазнала втрат на Півдні

Нашою авіацією протягом бойового дня (мовиться про 23 липня – 24 канал) завдано 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту,

– написало командування "Півдня".

Вони також підтвердили втрати ворога:

54 одиниці особового складу окупантів;

3 танки Т-62;

3 реактивні системи залпового вогню "Град";

гармату "Мста-Б";

броньовану та автомобільну техніку;

а також – склад з боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині.

За даними командування у Чорному морі корабельне угруповання маневрує неподалік мису Тарханкут в напрямку Анапи. Ба більше:

два ракетоносія готові до ударів 16-ма "Калібрами";

неподалік чатує 1 великий десантний корабель.

"Загроза ракетних ударів залишається актуальною до всіх областей півдня України", – уточнило ОК "Південь".

Контрнаступ ЗСУ на Півдні: коротко

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