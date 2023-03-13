Генерал-лейтенант назвав головне завдання ЗСУ на теперішньому етапі війни

Понад 8 місяців українські сили оборони відчайдушно утримують українське місто Бахмут. Місто захищатимуть доти, поки до нього будуть доступні логістичні шляхи.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко. Він повідомив, що зараз в українських оборонців є одне найважливіше завдання на усій лінії фронту, яка займає понад 1200 кілометрів.

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За словами Романенка, головне завдання ЗСУ полягає в тому, щоб знищувати якомога більше живої сили та техніки ворога. Зараз бої йдуть на 5 напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївськиому та Шахтарському.

На усіх цих напрямках тривають важкі бої, виконується завдання щодо перемелювання живої сили й техніки ворога нашими силами оборони,

– наголосив військовослужбовець.

Оборона Бахмута

Військовий переконаний, що питання доцільності оборони Бахмута протягом такого довгого часу розкладається на два спекти: воєнний та політичний.

З воєнного боку, попри складність ситуації в Бахмуті, адже зараз місто оточене з півночі, півдня та сходу, але допоки буде можливість постачання, місто може утримуватися. З огляду на те, що в Бахмуті зараз більш-менш устатковані позиції, визначені угруповання і організована оборона, це дозволяє потужно знищувати живу силу і техніку ворога.

Завдяки тому, що останнім часом підійшли резерви нашим силам оборони, противнику не вдається активно просуватися з півночі та з півдня. Тобто великі просування на околиці зупинені. А зі сходу створений оборонний рубіж по річці Бахмутка,

– повідомив військовий.

Він зауважив, що зараз сили ЗСУ спрямовані на те, щоб забезпечити логістичне сполучення із Часовим Яром через Хромове, а також з Костянтинівки через Іванівське в Бахмут. Попри те, що зараз противник може здійснювати вогневе ураження по цих дорогах, забезпечення Збройних сил України відбувається.

Романенко про події на фронті: дивитись відео

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