Ми і є ті фланги, яких бояться росіяни, – офіцер ЗСУ про бої поблизу Сіверська

На східному фронті тривають інтенсивні бої. Українські сили оборони мають за мету не дозволити звузити лінію фронту і перекинути всі російські сили на Бахмутський напрямок.

Про це 24 Каналу розповів офіцер 54 бригади Олександр Афанасьєв. Він повідомив, що інтенсивність артилерійських обстрілів росіян на Сході збільшилася.

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Яке завдання ЗСУ біля Сіверська

Військовий повідомив, що ворог на східному напрямку інтенсивно працює артилерією, імовірно, туди підвезли нові боєкомплекти. Також веде контрбатарейну роботу, намагається виявити та знищити артилерію й бойові позиції української оборони.

Наше завдання – якомога більше сили ворога підтягнути на Сіверськ, щоб вони нікуди не перемістилися, і допомогти Бахмутському гарнізону та іншим підрозділам,

– додав боєць.

Він розповів, що на Сіверському напрямку воюють представники російського полку "Ахмат", можливо, лишилися ще частини підрозділів ПВК "Вагнера", але вони змістилися, бо штурмові дії, які ті проводили в грудні, не дали результатів. Їхні позиції були розбиті, "тож вагнерівці вирішили в іншому секторі шукати кращої долі".

Також на російському боці воюють особи з псевдореспубліки на окупованих територіях Луганщини – "зброд місцевий, який вони там назбирали". Військовий розповів, що в полоні опиняються ще донедавна цивільні українці, яких мобілізували на окупованих територіях, аби використовувати як живу силу.

Бої на Сіверському напрямку

За словами Афанасьєва, Сіверський напрямок потребує у ворога великої кількості військ, аби не дати Збройним Силам України просуватися. До того ж російські підрозділи поблизу Сіверська та Білогорівки фактично в напівоточенні й не мають логістики, їх не можуть перекинути на інший напрямок.

Ворог знає, що ми у них на фланзі, навіть сам Пригожин про це говорив, що він боїться за фланги. Якраз ми і є цією небезпекою для їхніх флангів, і наше головне завдання – тримати оборону, відбивати їхні атаки, і щоб лінія фронту не скорочувалася в сторону Слов'янська та Бахмута,

– наголосив військовослужбовець.

Він також повідомив, що ворог почав активніше використовувати ствольну артилерію та РСЗВ, порівняно з минулим місяцем інтенсивність збільшилися в кілька разів.

Зараз ворог використовує невеликі штурмові групи, а також у них з'явилися протитанкові комплекси. Росіяни нарощують свої сили, але й українські військові підсилюються.

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Україні потрібно більше боєприпасів

Як повідомив офіцер Афанасьєв, в української армії досі зберігається дефіцит боєприпасів.

Але в нас є свій запас і ми готові до будь-якого розвитку подій, при тому, що мінімальна кількість боєприпасів потребує максимально ювелірної стрільби з будь-якого виду зброї. Головне завдання – нищити ворога. Не покласти 20 – 30 мін і знищити спостережний пункт, а покласти 3 — 4 міни та знищити ціль,

– наголосив військовий.

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