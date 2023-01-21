Жданов розкрив план росіян в Соледарі, за який вони поплатилися складами БК
За інформацією українських військових, росіяни зайшли до Соледару, там тривають бої. Один за одним вони втрачають свої склади боєприпасів, адже вирішили накопичувати їх саме там.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Росіяни звозять техніку та боєприпаси до Соледару.
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За минулу добу Повітряні сили України нанесли 21 удар по місцях скупчення живої сили та техніки ворога, 7 авіаційних ударів по позиціях російських зенітно-ракетних систем, завдали ураження 6 командним пунктам росіян, 8 районам скупчення війська та техніки противника і знищили 1 склад боєприпасів.
До того ж збили 3 безпілотники типу "Ланцет-3". Це баражуючий боєприпас, який росіяни останнім часом почали активно використовувати на лінії фронту.
Жданов припустив, що "Ланцети" можуть збирати зокрема і в Білорусі. Вона запустила активне виробництво дронів. Є припущення, що це будуть ті самі іранські дрони.
Знищення російських складів БК
Військовий експерт переконаний, що в Соледарі росіяни намагаються створити воєнний хаб. Там ворог відновлює залізничну колію, якою хоче підвозити техніку та боєприпаси.
Українська розвідка вираховує ці склади з боєприпасами, які доставляють туди поки що не залізничної дорогою, а машинами, і ЗСУ знищують їх. Два дні тому українські військові знищили 3 склади з боєприпасами лише в Соледарі.
Є різні склади, склади артилерійського дивізіону, або бригади, і це дві великі різниці. Однак будь-яке знищення боєприпасів, складованих в районі безпосередньої близькості до лінії фронту – це послаблення вогневих можливостей ворога і підсилення наших,
– додав Жданов.
Бої в Соледарі: останнє
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що в Соледарі ще тривають бойові дії.
- У британській розвідці зазначили, що ЗСУ нібито покинули Соледар. Проте Генштаб не підтверджує цю заяву. Ба більше, українські захисники нещодавно приземлили там російський штурмовик Су-25.
- Під Соледаром та Бахмутом уже знешкодили близько 14 тисяч бойовиків ПВК "Вагнера".
- Радниця Командування Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова заявила, що Бахмут і Соледар – під вогневим контролем ЗСУ.