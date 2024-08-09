Бої йдуть за кілька десятків кілометрів від Курської АЕС, – мер Курчатова

Мер російського Курчатова Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, заявив, що бої тривають за кілька десятків кілометрів від міста. Водночас він запевнив, що все нібито під контролем.

Зазначимо, що місто Курчатов розташоване приблизно за 60 кілометрів від кордону з Україною. За данними ISW просування у глибину Курської області ще вчора становило 35 кілометрів.

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Бої у напрямку Курчатова

За кілька десятків кілометрів від кордонів нашого міста тривають бойові дії. Обстановка напружена, діє режим надзвичайної ситуації,

– вказав мер Курчатова.

За його словами, всі служби, підприємства, зокрема адміністрація міста, працюють у штатному режимі. Він закликав жителів міста не панікувати.

"Я особисто перебуваю в місті, на робочому місці, ситуацію тримаю на контролі", – запевнив Корпунков.

Де розташоване місто Курчатов: дивіться на карті

У мережі пишуть, що для оборони Курської АЕС противник залучив додатково близько 150 бійців. Основна частина з них – спецпідрозділи федеральної служби національної гвардії.

До слова, естонська розвідка стверджує, що друга лінія оборони Росії в регіоні частково прорвана. Ворог не очікував наступу у Курській області і атака стала для нього справжньою несподіванкою.