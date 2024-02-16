Битва за панівні висоти: у чому головна відмінність між обороною Авдіївки та Бахмута

Останніми днями суспільна увага прикута до боїв біля Авдіївки, де українські військові можуть опинитись у повному оточенні. Попри спокусу порівнювати ситуацію з тією, що була взимку 2022 року біля Бахмута, не варто цього робити.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав 24 Каналу, що між боями за Бахмут і Авдіївку багато відмінностей. Головна з них полягає в географічному положенні міст.

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"Саме панівні висоти, за які триває головна боротьба, в Авдіївці пролягають у східній частині, тоді як у Бахмуті вони взагалі за містом, тобто на околицях західної частини", – зазначив Кузан.

Крім того, Авдіївка має ліпші укріплення на зразок тих, що були в Маріуполі. Ідеться про бетонні бункери в приміщеннях коксохімічного заводу.

Про ефективність цих укріплень свідчить той факт, що захисники тримаються під постійними ударами керованих авіабомб. Ба більше, потужно б'ють у відповідь.

Українські бійці роблять неможливе

На сьогодні авдіївський гарнізон зв'язує близько 50 тисяч російської армії з їхньою передовою військовою технікою. Допоки ворожі втрати значно переважатимуть українські, доти є сенс утримувати місто.

Треба сказати, що наші захисники дійсно мають, можливо, найбільший у світі досвід ведення боїв у напів або навіть у повному оточенні,

– наголосив Кузан.

Насамкінець голова Українського центру безпеки та співпраці закликав довіряти військовому командуванню, тому що воно знає, що робить.

Ситуація в Авдіївці: останні новини

Для посилення оборони в місті туди терміново передислокували Третю штурмову бригаду. Захисники стикнулись із серйозним викликом: співвідношення сил становить один до семи.

Бійці Третьої штурмової бригади проводять рейдові дії і завдають серйозних втрат росіянам. Зокрема, 74 і 114 окремі мотострілецькі бригади Росії зазнали критичного ураження.

Однак командування ОСУВ "Таврія" ухвалило рішення про відхід з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки з метою зберегти особовий склад і поліпшити оперативну ситуацію.