Росія стягує великі ресурси до Авдіївки: військовий оглядач припустив подальші кроки ворога

Окупанти продовжують стягувати велику кількість своїх ресурсів на Авдіївський напрямок. Ворог продовжить штурмувати місто.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що там росіяни сконцентрували підрозділи декількох загальновійськових армій.

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"Вони (окупанти – 24 Канал) на 50% виконали бойову задачу по Авдіївському терикону. Він перетворюється на "сіру зону". "Сіра зона" – зона, яка не контролюється жодною зі сторін", – сказав Коваленко.

Однак деякі ділянки все ж контролюють Сили оборони України. Також над териконом зберігся вогневий контроль. На думку військово-політичного оглядача, окупанти намагатимуться й надалі перерізати залізницю.

Вони бачать у цьому перспективу найближчу. І саме зайняти Авдіївський терикон. Тому загроза досить велика. Ризики дуже великі,

– додав Олександр Коваленко.

За його словами, ситуація там змінюється ледь не щохвилини. Загарбники на Авдіївському напрямку намагаються наступати саме по флангах. Так само як було в Бахмуті.

Окупанти збирають ресурси на Авдіївському напрямку: дивіться відео

Ситуація на Авдіївському напрямку