Не шкодують боєкомплекту: як діють окупанти на Авдіївському напрямку

Ситуація на Авдіївському напрямку досить напружена. Ворог застосовує тут майже усі види озброєння, які тільки має.

Про це 24 Каналу розповів боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов, зауваживши, що окупанти постійно ведуть вогонь з різних видів озброєння.

Дивіться також Успіхи ЗСУ під Бахмутом і Роботиним: як у вересні змінилася лінія фронту

Яка ситуація біля Авдіївки

Як наголосив військовий, на Авдіївському напрямку тривають бойові дії. Загарбники використовують тут і ствольну артилерію, і міномети, і танки тощо. Особливо активно окупанти застосовують авіацію.

В нас ситуація досить складна. Ворог застосує усі види озброєння. В досить великій кількості також використовує авіацію. Також застосовують FPV-дрони та інші безпілотники. Ворог взагалі не шкодує ніякого боєкомплекту. Серйозно обстрілює як з артилерійських систем, так і з танків, мінометів,

– розповів військовий з "Легіону Свободи".

Дивіться розмову з Максимом Морозовим на ютубі 24 Каналу

Ворог веде вогонь по різних напрямках. Під обстріли потрапляє як сама Авдіївка, так і околиці, зокрема й Авдіївський коксохімічний завод.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини

Відомо, що 28 вересня окупанти запустили з авіації дві ракети по Авдіївському коксохімічному заводу. Там загорівся нафталін, від чого була велика "хмара" чорного диму.

На початку вересня українським військовим вдалося просунутися вперед в населеному пункті Опитне, яке розташоване на південь від Авдіївки. Цікаво, що це селище розташоване всього за кілька кілометрів від Донецького аеропорту.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку ще з самого початку повномасштабного вторгнення. За більш ніж півтора року їм не вдалося це зробити. Підрозділи Сил оборони відчайдушно відбивають спроби ворога просунутися вперед на цьому напрямку.

Сама Авдіївка розташована за 13 кілометрів на північ від Донецька, а до повномасштабної війни там проживало понад 30 тисяч людей.