Самі там боїмося ходити, – Світан припустив, чи зможуть росіяни пройти наші мінні загородження
Аналітики зазначають, що росіяни не очікували такої кількості мінних загороджень під Авдіївкою. Україна набудувала їх протягом 9 років. Окупанти не можуть пройти їх через низку причин.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, більшість втрат росіяни зазнають на мінних полях.
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"Уявіть, скільки ми за 9 років там заклали мінних полів. Зрозуміло, що росіяни не можуть їх пройти через різні причини. Ми самі там боїмось ходити, не знаючи, де, що та коли закладено. Бо там все-таки змінилось кілька бригад, які утримують цей регіон", – пояснив військовий експерт.
Росіяни не зможуть пройти мінні поля
Роман Світан зазначив, що мінні загородження під Авдіївкою досить серйозні. Росіянам доводить самостійно намацувати, де розміщені міни. Тому ворог зазнає там великих втрат. Система оборони Авдіївки дуже добре побудована.
Здебільшого і мінні поля, і бетон, який там залитий, і використання коксохімічного заводу, який добре розміщений, на півночі Авдіївки. Це такий ключ до Авдіївки з півночі. Сам коксохімічний завод прикритий залізною дорогою, її наші війська використовують як рубіж оборони,
– сказав він.
Між авдіївським териконом та коксохімічним заводом розміщена залізна дорога. У такий спосіб ЗСУ мають дві лінії оборони до Авдіївки. Однак до настання дощів у загарбників ще є можливості тиснути на гарнізон українських бійців, однак він вистоїть.
Світан про мінні поля під Авдіївкою: дивіться відео
Ситуація в Авдіївці: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти досі намагаються оточити Авдіївку. Сили оборони України завдають значних втрат росіянам у техніці та живій силі. Тривають важкі бої. За 27 жовтня ворог вів штурмові дії районі Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області. Там українським бійцям вдалося відбити 15 атак ворога.
- Міністр оборони України Рустем Умєров поговорив телефоном з главою Пентагону Ллойдом Остіном про ситуацію на фронті, зокрема, про бої за Авдіївку. Умєров розповів йому, що втрати загарбників у районі Авдіївки становлять приблизно 4 тисячі солдатів.
- У британській розвідці зазначили, що росіяни під Авдіївкою зазнали найбільших втрат за 2023 рік. Для окупантів бої за Авдіївку не приносять результату. Влада вимагає взяти місто, але бойовикам це не вдається.