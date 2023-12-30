В Авдіївці ЗСУ виконали три важливі завдання: як це зашкодило ворогу

Авдіївка продовжує бути однією з найгарячіших точок фронту. Затято обороняючи це місто, наші воїни уже виконали три важливі завдання.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважив 24 Каналу, що в Авдіївці українські військові зруйнували певні задуми, які противник прагнув реалізувати до кінця 2023 року.

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Яким був задум Росії

Мусієнко зазначив, що глобальне завдання оперативного рівня для російських окупаційних військ на Донецькому напрямку – захоплення всієї однойменної області в її адміністративних межах.

За його словами, задум Росії полягав у тому, щоб, розпочавши восени наступ на Авдіївському напрямку, здійснити масштабні наступальні дії по всьому Східному фронту – від Куп'янська до Авдіївки – й до кінця року спробувати вийти на адмінмежі Донецької області.

Через вдалі й правильні оборонні дії українських військ уже зруйновані плани про те, що ворог може реалізувати до кінця цього року якісь свої оперативні задуми, тим паче стратегічні,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Саме тому, додав Мусієнко, окупанти якийсь час чекали, й зрештою глава російського міноборони Сєргєй Шойгу пішов доповідати Владіміру Путіну про "велику перемогу" – нібито взяття Мар'їнки.

Він нагадав, що від березня 2023 року окупаційні війська просунулися довкола Мар'їнки лише на 2,5 кілометра. І це загарбники подали як велике досягнення.

В Авдіївці ЗСУ виконали три важливі завдання

Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що в Авдіївці дуже серйозно зменшується ресурс окупантів. Уже неодноразово противник був змушений перекидати туди підкріплення, зокрема, знімаючи сили з іншого напрямку.

Він нагадав, що за цей час росіяни втратили там понад 15 тисяч живої сили та близько 400 одиниць броньованої техніки, артилерійських систем. Як на одну ділянку фронту, це дуже великі втрати.

Тобто наше угруповання оборони Авдіївки уже виконало три важливі завдання,

– наголосив Мусієнко.

Йдеться, за його словами, про такі завдання:

По-перше, ЗСУ знищили й продовжують знищувати велику кількість ворога.

По-друге, росіяни не можуть атакувати широким фронтом на Сході, як вони це планували, й змушені концентрувати свої сили, зокрема, на Авдіївському напрямку.

І по-третє, ворогу не вдалося змусити нас забрати сили з Півдня й піти на Схід.

Це ті підсумки, резюмував Мусієнко, які вже зараз можна робити, та вносити в актив нашому угрупованню, яке здійснює оборону Авдіївки.

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