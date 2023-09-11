Росіяни намагаються контратакувати: у ЗСУ пояснили важливість Кліщіївки та Андріївки

Сили оборони України мають успіхи в районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Та ці населені пункти важливі для ЗСУ.

Так Кліщіївка одразу стала точкою зіткнення після того, як українська армія почала брати Бахмут у напівоточення. Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков, зауваживши, що саме біля цього населеного пункту є найбільші панівні висоти, які ЗСУ ще не захопили.

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"Біля Бахмута й біля Берхівки – все ще якраз крайні панівні висоти, які ми, якщо беремо, то вже повністю контролюємо сам Бахмут, який розташований у низині", – наголосив Калашніков.

Українські захисники тоді зможуть вогнем артилерії контролювати будь-яке пересування окупантів у місті. Тобто, ворожі підрозділи та їхнє постачання матеріально-технічного забезпечення. Також ЗСУ зможуть бачити будь-яку ротацію та переміщення ворога.

Чому важлива Андріївка

Саме біля цього населеного пункту розташовані панівні висоти, які найвищі в тому районі. Коли Збройні Сили України їх візьмуть, вони зможуть контролювати логістику росіян – трасу Горлівка – Бахмут. Тоді українська армія повністю перекриє її своїм вогнем.

Як важливі для ЗСУ Андріївка та Кліщіївка біля Бахмута: дивіться відео

Ворог перевіряє оборону ЗСУ

Окупанти постійно намагаються контратакувати – так вони хочуть зупинити просування ЗСУ. Попри те, що росіяни самі обороняються, ворог намагається перевіряти оборону української армії – чи не вдасться йому її трохи посунути.

Він намагається нас стримати, але безрезультатно,

– наголосив начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку