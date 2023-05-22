Це перша фаза нашого контрнаступу, – військовий оглядач про битву за Бахмут
22 травня 2023, 10:36Читать новость на русском
Те, що відбувається під Бахмутом, можна називати початком першої фази українського контрнаступу. Ворог зазнає втрат, ризикує потрапити в оточення й стягує туди додаткові сили. Це відкриває для нас перспективи на інших напрямках.
Бачимо, що потенціал для просування у наших сил є, і він зростатиме. Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Олександр Мусінко.
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Трохи пізніше почнеться друга фаза. За словами оглядача, вона буде стрімкішою й потужнішою:
- не на одному напряму;
- із застосуванням великої кількості техніки, переданої нашими партнерами.
"А третя вже буде, можливо, під літаки. Я думаю, ближче до кінця року", – підсумував Олександр Мусієнко.Зауважимо! Речник Повітряних сил Юрій Ігнат раніше наголосив, що з сучасними винищувачами F-16 ми виграємо цю війну. Вони дозволять не лише захистити українське небо, а й швидше деокуповувати території.
Мусієнко про фази українського контрнаступу: дивіться відео
Ситуація у Бахмуті: коротко
- Росіяни вчергове намагаються видати бажане за дійсне. Аналітики ISW вважають, що навіть "перемога" у Бахмуті, якщо це правда, лише символічна.
- У Міноборони України повідомили, що українським силам вдалося взяти Бахмут у напівоточення. Продовжуються важкі бої, наші військові завдають ворогу колосальних втрат.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов відзначив, що місто-фортеця Бахмут тримається. Перекидання сил росіян на цей напрямок свідчить про провал їхніх наступальних дій.
- Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що не може бути подвійних трактувань щодо Бахмута. ЗСУ перебувають у місті та виконують завдання.
- При цьому Україна не відкидає можливість виходу з Бахмута. Речник Східного управління ЗСУ Сергій Череватий заявив, що усе залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація.