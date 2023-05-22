Це перша фаза нашого контрнаступу, – військовий оглядач про битву за Бахмут

Те, що відбувається під Бахмутом, можна називати початком першої фази українського контрнаступу. Ворог зазнає втрат, ризикує потрапити в оточення й стягує туди додаткові сили. Це відкриває для нас перспективи на інших напрямках.

Бачимо, що потенціал для просування у наших сил є, і він зростатиме. Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Олександр Мусінко.

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Трохи пізніше почнеться друга фаза. За словами оглядача, вона буде стрімкішою й потужнішою:

не на одному напряму;

із застосуванням великої кількості техніки, переданої нашими партнерами.

"А третя вже буде, можливо, під літаки. Я думаю, ближче до кінця року", – підсумував Олександр Мусієнко.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат раніше наголосив, що з сучасними винищувачами F-16 ми виграємо цю війну. Вони дозволять не лише захистити українське небо, а й швидше деокуповувати території.

Мусієнко про фази українського контрнаступу: дивіться відео

Ситуація у Бахмуті: коротко