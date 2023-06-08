"Просуваємося далі": у 3 штурмовій бригаді розповіли про успішний наступ біля Бахмута

Сили оборони продовжують свої контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку. Так, у третій штурмовій бригаді розповіли, що наші захисники відкинули росіян з території обсягом більш ніж 1 кілометр.

Крім цього, військові зазначили, що вони також зачищають фланги довкола Бахмута. Росіяни своєю чергою зазнають шалених втрат біля міста-фортеці.

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Українські військові вибивають росіян з-під Бахмута

У третій штурмовій бригаді уточнили, що вони відкинули ворога з територій обсягом 1,8 кілометра вздовж лінії фронту й на 1,2 кілометра в глибину.

Сили ворога майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів,

– наголосили захисники.

До того ж внаслідок наступальних дій 2 штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57 бригади Росії й так звані загони "Шторм Z". Таким чином близько 30 окупантів стали "двохсотими", ще 40 "трьохсотими".

Військові також зазначили, що вони знищили склад з боєприпасами окупантів, а також техніку російської армії: бронеавтомобілі, танки та артилерію. Точну кількість знищеної техніки у бригадні не назвали.

Наостанок наші захисники сказали, що всі відео вони нададуть згодом. А також додали, що Збройні Сили нашої країни просуваються далі.

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