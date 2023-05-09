Розвідка Британії назвала ще одну причину жорстких боїв за Бахмут і Часів Яр
Джерело:Міноборони Великої Британії
Понад 9 місяців уже триває пекельна битва за Бахмут. Росіяни досі намагаються окупувати місто-фортецю.
У британській розвідці назвали ще одну причину жорстких боїв за Часів Яр та Бахмут. Про це пише 24 Канал.
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Ще одна причина боїв за Бахмут і Часів Яр
Пушилін 28 квітня заявив про нібито загрозливу недостатність регіонального водопостачання. У Міноборони Великої Британії зазначають, що дефіцит води стає все більшою проблемою для окупованого Росією Донецька після повномасштабного вторгнення.
Річ у тім, що канал Сіверський Донець, який постачає воду, здебільшого перебуває під контролем України. Російські війська, ймовірно, намагалися "захистити" його, аби зменшити дефіцит в Донецьку, припускають розвідники.
Цей канал проходить через Часів Яр, розташований приблизно за 6 кілометрів на захід від Бахмута. Інтенсивне використання агресором артилерії для захоплення міста-фортеці та прилеглої території, ймовірно, завдало супутньої шкоди каналу. Окрім того, – іншій регіональній водопровідній інфраструктурі, підриваючи зусилля Росії усунути нестачу води.
Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водопровід, аби пом'якшити дефіцит води в місті Донецьк. Однак навряд чи це повністю компенсує обмежений доступ окупованих регіонів до води,
– наголосили у розвідці Великої Британії.
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Бої за Бахмут: останні новини
- Вранці 9 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що бої у Бахмуті тривають. Упродовж доби російські загарбники без успіху вели наступальні дії у напрямку Іванівського та Часового Яру.
- В ефірі 24 Каналу колишній командир полку "Азов" Максим Жорін розповів, що ЗСУ успішно контратакують окупантів та не дають агресору розвивати наступальний потенціал. Водночас, за його словами, коли захисники відкидають росіян з позицій, то не мають, де закріпитися, адже Бахмут дуже зруйнований.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що за останні кілька місяців Росія вже втратила на Бахмутському напрямку близько 100 тисяч особового складу.
- Напередодні, 8 травня, в ССО повідомили, що наші воїни знищили ворожих кулеметників, які вели вогонь з багатоповерхівки у Бахмуті.