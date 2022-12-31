Бахмут – єдиний напрямок, де росіяни активно "огризаються", – Ступак про ситуацію на фронті

Російська армія понад 10 місяців воює в Україні. Однак за весь цей час російські військові зазнають лише нищівних поразок на фронті.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, російські окупанти намагаються отримати хоч якісь здобутки на полі бою в Україні.

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Зокрема, підрозділи загарбників не припиняють штурмувати Бахмут на Донеччині.

Це єдиний напрямок, де росіяни активно "огризаються". Вони намагаються там заходити з різних боків. Також це єдиний напрямок, де у росіян за останні 6 місяців виходить хоч якось просуватися,

– сказав Ступак.

Однак, за його словами, становище окупантів під Бахмутом є доволі сумнівним. Адже, за словами ексспівробітника СБУ, "друга армія" світу понад пів року б'ється за місто і змогла вийти лише на його околиці – у район сміттєзвалища.

Чому Бахмут став ідеєю-фікс для російської армії

Українські захисники продовжують мужньо тримати оборону міста. Однак окупанти не припиняють безрезультатні спроби штурмувати Бахмут.

Для росіян захоплення Бахмута вже стало ідеєю-фікс, аби там можна було поставити свою трикольорову ганчірку. Адже інших перемог немає. А не можна годувати російський народ лише лапшою швидкого приготування,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Іван Ступак розповів значення Бахмута для російських окупантів: дивіться відео

Росіяни перестають вірити пропаганді

Він додав, що російська пропаганда, звісно, намагається розповідати про вдавані успіхи армії окупантів в Україні. Зокрема, пропагандисти розповсюджують абсурдні тези про те, що:

Російська армія просувається в Україні.

НАТО дає українцям менше зброї.

Президент Володимир Зеленський вже тікає з України.

Однак, як зазначив експерт Українського інституту майбутнього, російський народ вже в це не вірить. За словами Ступака, росіяни перестають дивитися пропагандистські програми й намагаються максимально відсторонитися від теми війни.

Ситуація під Бахмутом: коротко