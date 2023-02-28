Росіяни знову говорять про "взяття" Бахмута: у ЗСУ радять думати про втечу з Донецька

Російські окупанти стверджують, що вже підійшли до центральних районів Бахмута, повністю контролюють траси довкола нього і те, що Україна нібито "втратила" місто.

Політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що ситуація в Бахмуті дійсно досить важка. Тривають дуже жорсткі бої, в яких беруть участь ЗСУ, прикордонні війська, Нацгвардія і поліція. Про це він розповів 24 Каналу.

Дивіться також Наша артилерія все контролює: чи вдасться росіянам узяти Бахмут в оточення

Окупанти рівняють Бахмут з землею

За його словами, ворог потроху сунеться вперед, залазить в місто, намагається його обійти.

В Бахмут росіяни уперлися досить жорстко, адже там окрім, "мобіків" та інших "уркаганів" з ПВК "Вагнер", вистачає професіональних військових – десантників, штурмовиків, "вагнерівців", які є військовими, а не зеками. Окупанти рівняють Бахмут з землею з чого тільки можна,

– підкреслив він.

Сазонов наголосив, що наказу відступати українські військові не отримували. Вони тримають місто.

"Пару днів тому приїжджав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Зустрічався з командирами підрозділів. Занурився в ситуацію. Підтримав бійців. Він майстер приймати несподівані для ворога рішення, і щось вигадає", – зауважив політолог.

Ситуація в Бахмуті: дивіться відео

Пригнали потяг з бійцями і технікою з Білорусі

На його думку, росіяни зарано святкують перемогу, тим більш, що Бахмут вони вже "брали" нескінченну кількість разів.

Ще коли Бахмут був тилом, а ми перебували в Лисичанську, у росіян було завдання до 14 червня взяти всю Луганську, а до 14 липня всю Донецьку область. Декілька разів цю дату переносили. Остання – взяти всю Донецьку область до 31 березня. Поки у них це не дуже виходить,

– повідомив він.

Військовослужбовець додав, що окупанти бояться, що ЗСУ можуть піти з боку Кремінної на Лисичанськ і відріжуть їх. Тому в районі Кремінної вони також активно лізуть. А ще зібрали всі сили, що змогли – навіть з Білорусі пригнали потяг з технікою та з бійцями.

"Але ми будемо триматись, скільки потрібно, і якщо буде наказ, відійдемо на підготовлені позиції, які вже є. А окупанти нехай готуються до "жесту доброї волі" в Донецьку. Ми скоро будемо там", – наголосив Кирило Сазонов.

Що відбувається в Бахмуті: останні новини