Шансів утриматись немає: Світан припустив, коли ЗСУ зможуть витиснути росіян з Бахмута

Російські окупанти постійно контратакують Бахмут. Однак ЗСУ займають усі панівні висоти у місті та накривають ворога артилерійським вогнем. Українські захисники зможуть витиснути загарбників з Бахмута до кінця літа.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіяни намагаються стримати просування українських бійців, але противнику не вдається.

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"Росіянам доведеться самим йти з Бахмута. Утримуватись у місті, де з висот поливають артилерійським вогнем, касетними боєприпасами, просто неможливо. Ворог максимально використовує сили та засоби, намагається втримати наше просування, але у них не виходить. У ЗСУ стабільне просування", – зауважив він.

ЗСУ просуваються біля Бахмута

Роман Світан зазначив, що постійний рух ЗСУ триває. Щодня українські захисники просуваються на декілька сотень метрів. Наші бійці застосовують контратаки, тактичні ходи, певні ходи, які грамотно продумує військове командування України.

Виконується ця робота. Шансів у росіян втримати Бахмут нема ніяких. Працювати з ним доведеться до кінця літа, не раніше. Це така кропітка робота, яка обумовлена тим, що ми зберігаємо життя наших бійців, не кидаємо їх,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

У ЗСУ достатньо техніки, але досі є проблема з боєприпасами. Військовий експерт закликав країн-партнерів зробити все можливе, щоб нашим військовим на фронті вистачало снарядів.

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