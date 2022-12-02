Бахмут став пасткою для окупантів: Жданов розповів про складну ситуацію на фронті

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається найскладнішою. Ворог зосередив всі сили на здійсненні наступальних операцій. Однак Бахмут став пасткою для загарбників.

Так, спроби росіян здійснити наступ на Бахмут призвели лише до того, що жива сила та військова техніка країни-агресорки продовжує виснажуватися. Окрім того, війська окупантів часто опиняються затисненими в маленьких населених пунктах. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал.

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Лінія фронту навколо Бахмута постійно рухається

За його словами, росіяни продовжують наступальні дії в бік таких населених пунктів як Спірне, Соледар та Бахмутське. У такий спосіб російське військо намагається обійти Бахмут з півночі. А на східній околиці міста минулої доби ворог трохи просунувся вперед, там йдуть бої.

В селищі Опитне також тривають вуличні бої. Водночас на схід від селища ворожа диверсійно-розвідувальна група намагається проникнути на північ у бік Бахмута.

Дуже складна ситуація. Один населений пункт переходить з рук в руки. Лінія фронту північніше, південніше та в самому Бахмуті постійно рухається,

– зауважив Жданов.

Він також повідомив, що Збройним Силам України довелося залишити селище Зеленопілля Донецької області. Натомість Курдюмівка залишається у "сірій зоні" й там тривають бої.

До Бахмута підійшли українські резерви

"Дуже складна ситуація склалась навколо Бахмута, але зараз туди підійшли наші резерви й вони починають вирівнювати ситуацію", – підкреслив військовий експерт.

На його думку, вже найближчими днями ми почуємо інформацію щодо стабілізації навколо населеного пункту.

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