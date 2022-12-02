Бахмут став пасткою для окупантів: Жданов розповів про складну ситуацію на фронті
Ситуація на Бахмутському напрямку залишається найскладнішою. Ворог зосередив всі сили на здійсненні наступальних операцій. Однак Бахмут став пасткою для загарбників.
Так, спроби росіян здійснити наступ на Бахмут призвели лише до того, що жива сила та військова техніка країни-агресорки продовжує виснажуватися. Окрім того, війська окупантів часто опиняються затисненими в маленьких населених пунктах. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал.
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Лінія фронту навколо Бахмута постійно рухається
За його словами, росіяни продовжують наступальні дії в бік таких населених пунктів як Спірне, Соледар та Бахмутське. У такий спосіб російське військо намагається обійти Бахмут з півночі. А на східній околиці міста минулої доби ворог трохи просунувся вперед, там йдуть бої.
В селищі Опитне також тривають вуличні бої. Водночас на схід від селища ворожа диверсійно-розвідувальна група намагається проникнути на північ у бік Бахмута.
Дуже складна ситуація. Один населений пункт переходить з рук в руки. Лінія фронту північніше, південніше та в самому Бахмуті постійно рухається,
– зауважив Жданов.
Він також повідомив, що Збройним Силам України довелося залишити селище Зеленопілля Донецької області. Натомість Курдюмівка залишається у "сірій зоні" й там тривають бої.
До Бахмута підійшли українські резерви
"Дуже складна ситуація склалась навколо Бахмута, але зараз туди підійшли наші резерви й вони починають вирівнювати ситуацію", – підкреслив військовий експерт.
На його думку, вже найближчими днями ми почуємо інформацію щодо стабілізації навколо населеного пункту.
Жданов розповів про ситуацію навколо Бахмута: дивіться відео
Що відбувається біля Бахмута: останні новини
- Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Українські оборонці знищили пункт спостереження окупантів. Причому українські бійці зробили це ворожими ракетами.
- Військовий капелан Марк Купчененко повідомив, що в Бахмуті відбувається справжнє пекло. Росіяни посилюють тиск і постійно йдуть у штурм. Обстріли не вщухають взагалі. Наші воїни докладають надлюдських сил, щоб втримати позиції.
- Бахмут для Росії – це важлива ціль. Пропагандисти продовжують розповідати про просування на цій ділянці фронту. Насправді для російської армії – це мікроуспіхи. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що Бахмут для Росії перетворився в "ідею-фікс", а не взяти його – означає програти свою державу.
- Росіяни стягнули під Бахмут величезну кількість зеків-вагнерівців. Їхнє завдання – стримати ЗСУ своїми тілами. Адже зброї у цього "гарматного м'яса" немає.