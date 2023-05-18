Від квітучого міста не лишилося й сліду: в мережі опублікували нові супутникові знімки Бахмута

Упродовж усієї війни росіяни те і роблять, що зрівнюють із землею українські міста і села, що трапляються їм на шляху. На підтвердження цього у мережі з'явилися нові супутникові знімки українського Бахмута.

На цих знімках досить чітко видно так званий "русскій мір" у всій його красі. Лише за один рік загарбники перетворили квітучий населений пункт у місто-привид, де немає наразі жодної ознаки життя.

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У мережу виклали нові знімки Бахмута з супутника

Масштаб воєнних злочинів, що скоюють росіяни вражають. На знімках видно, як загарбники спаплюжили українське місто та повністю його зруйнували.

Український Бахмут у травні 2023 року / Фото Maxar

Ні одної цілої будівлі, жодних дерев та цілих будинків – усе те, що колись нагадувало про нормальне та спокійне життя в місті просто зникло з початком повномасштабної війни проти нашої держави.

Крім цього, в інтернеті також для порівняння виклали фото міста до початку його атак росіянами. Ці знімки виглядають так, ніби були зроблені ще в попередньому житті.

Місто Бахмут у травні 2022 року / Фото Maxar

Доглянуте зелене місто з красивими будинками та щільними забудовами – це все зруйнували росіяни, які не сприйняли той факт, що місто не захотіло їм підкорятися. Тепер ці всі фото лишилися лише приємними спогадами.

Збройні Сили здійснюють тактичні дії під Бахмутом

Начальник пресслужби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба розповів, що на певних напрямках біля Бахмуту наші війська просунулись від 500 метрів до 2 кілометрів вперед та по флангах. Українські захисники заходять з флангів, щоб знизити ризик оточення військових, які перебувають в Бахмуті.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також зазначила, що на Бахмутському напрямку звільнені майже 20 квадратних кілометрів – наші військові не втратили та рухаються далі.Однак у самому Бахмуті тривають запеклі бої, а російський ворог дещо просувається.

Під час чергової зачистки території біля Бахмута 15 травня українські воїни виявили досить цікаву знахідку – рацію командира однієї з російських рот. Як виявилося, ця рація ще працювала, тому ЗСУ з'ясували, що загарбники "як стемніє" планують відходити від позицій, які вони займали тривалий час.

Вже більш ніж 9 місяців російські окупанти намагаються захопити Бахмут. Попри те, що вони знищили будівлі та інфраструктуру міста, воно все одно стоїть. Нехай вони знищать будівлі, проте український вільний дух загарбники ніколи не знищать. Як і віру українців у те, що Бахмут вистоїть.