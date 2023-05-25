У Зеленського назвали ключові досягнення ЗСУ за час оборони Бахмута

Бахмут за понад дев'ять місяців оборони став справжньою фортецею і символом незламності України для усього світу. Оборона міста змогла переформувати важливі аспекти як всередині країни, так і всередині армії.

Про це 24 Каналу повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він назвав головні досягнення ЗСУ за час оборони Бахмута.

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Періодично очільник вагнерівців Євгеній Пригожин видає безглузді заяви. В одному зі своїх інтерв'ю той розповів, що нібито злочинне угрупування під його керівництвом втратило лише 10 тисяч бійців вбитими та 10 тисяч пораненими. Натомість, за його словами, українські втрати перевищують їхні ледь не втричі.

Михайло Подоляк спростував фейкові заяви Пригожина. Адже путінський посіпака виконує винятково своє інформаційне завдання, яке не має нічого спільного з реальністю і впливає лише на псевдопатріотів Росії.

Бахмут перевернув війну

Оборона Бахмута – це переломний момент у війні. 224 дні – це набагато більше, ніж оборона Сталінграду, якою пишаються любителі "повторимо" чи "завжди знову".

Абсолютно точно, що Бахмут перевернув уяву наших партнерів про те, що таке російська армія і міф про потужну російську армію,

– наголосив політик.

Бахмут дозволив Україні переформатувати свою армію, наситити її додатковою зброєю, особливо зробити інтегровану систему використання різних видів використання національної зброї. Це дуже важко у мирний час і неможливо у воєнний, якщо ми не говоримо про Україну. Це зробив Бахмут.

Безпосередньо в Бахмуті на лінії фронту було знищено дуже багато боєздатних частин Росії, найбільш боєздатних.

Подоляк припустив, що замість 10 тисяч вбитими та 10 тисяч раненими, вагнерівці втратили 30 і 30 тисяч зеків. Крім того, були масово поранені, вбиті ФСШники, росгвардійці, десантники, які мають стосунок до міноборони.

Бахмут абсолютно точно перевернув все в цій війні. І сьогодні очікуємо наростання афективних наслідків саме Бахмутського захисту України з точки зору того, як далі буде модеруватись ця війна. Росія має отримати декілька суттєвих тактичних поразок для того, щоб ці від'ємні наступи були масованими і все це побігло в Росію,

– резюмував радник глави ОПУ.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитися відео

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