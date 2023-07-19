Росіяни готуються до змін у Бахмуті: боєць ЗСУ назвав ознаку

Останнім часом українські військові досягають значних успіхів на Бахмутському напрямку. Загарбникам не вдається захопити позиції, які вони втратили раніше. Є ймовірність, що окупанти планують запровадити певні зміни на цьому напрямку.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський. За його словами, для російського командування досі важливий Бахмут. Не як стратегічне, але як символічне місто.

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Зміни на Бахмутському напрямку

Про важливість Бахмутського напрямку для російських окупантів може свідчити інформація про зняття з посади командувача 106-ї повітряно-десантної дивізії Владіміра Селіверстова.

Не виключено, що його звільнення пов'язане з тим, що українська армія успішно просувається.

Зняття його з посади теж є ознакою того, що на Бахмутському напрямку хочуть зробити певні зміни й все ж посилити оборону. Але їм, на жаль, а нам, на щастя, їм це не вдається,

– розповів військовий.

Зауважимо, що Селіверстов, як і генерал Іван Попов, так само критикував командування через недостатню контрбатарейну боротьбу. Він також скаржився на міністра оборони Сєргєя Шойгу через погані умови й відсутність постачання в частині.

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Символізм Бахмута для росіян не зменшився

Під натиском українських військових російські окупанти змушені подекуди відступати на Бахмутському напрямку, зокрема на флангах. За повідомленням Олександра Сирського, втрати росіян там вже зрівнялись із вагнерівськими у пікові моменти битви за місто.

Однак при цьому окупанти поки не відступають.

"Безперечно, Бахмут для армії окупанта та їхнього командування має величезне символічне значення. Вони мали там безперервний успіх навіть тоді, коли ЗСУ проводили успішні контрнаступальні дії на Харківщині та Херсонщині. "Взяття" Бахмута було піком їхнього святкування", – зауважив Антон Петрівський.

Росіяни так святкували "недовзяття" Бахмута, що для них реальна втрата міста стане щонайменше ударом по іміджу. Який, власне, в російської армії уже й так доволі непевний.

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