Бої за Бахмут: розвідка Британії назвала ключову подію минулого тижня

Уже понад вісім місяців українські воїни героїчно обороняють Бахмут від російського агресора. Ситуація залишається складною, однак, відступати з міста-фортеці Україна не збирається.

У розвідці Великої Британії розповіли про ключову подію, що сталася на Бахмутському напрямку минулого тижня. Про це пише 24 Канал.

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Розвідка Великої Британії про ситуацію в Бахмуті

Британська розвідка повідомила, що в західних районах Бахмута Донецької області тривають важкі бої на короткій дистанції.

Ключовою подією за останній тиждень стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове, оскільки Україна прагне зберегти контроль над своїм маршрутом постачання 0506,

– зазначили у Міноборони Великої Британії

Також припустили, що інші варіанти українських поставок до Бахмута, ймовірно, ускладнені через багнюку на ґрунтових трасах. "З огляду на те, що місто зазнає атаки вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута тепер інтегрована як один з елементів значно глибшої оборонної зони, яка включає місто Часів Яр на заході", – заявили у британській розвідці.

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