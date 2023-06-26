Росії бракує резервів: аналіз британської розвідки щодо ситуації на Бахмутському напрямку

Сили оборони просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Що відбувається на цій ділянці фронту, проаналізувала розвідка Великої Британії. Окупантам не вистачає резервів.

У межах ширшого контрнаступу Україна отримала поштовх у своїх штурмах навколо Бахмута в Донецькій області, заявили у розвідці.

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Сили оборони просуваються вперед

Українські війська просунулися як на північному, так і на південному флангах міста-фортеці, констатували у британському Міноборони.

Було небагато доказів того, що Росія зберігає будь-які значні резерви оперативного рівня сухопутних сил, які можна було б використати для посилення проти багатьох загроз, з якими вона зараз стикається у сильно розділених секторах, від Бахмута до східного берега Дніпра понад 200 кілометрів,

– зазначили у розвідці.

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