ЗСУ у важкій обороні, – майор про великий тиск ворога на Бахмутському напрямку
Ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна. Всі підрозділи ворога перебувають у стані активних наступальних дій та атакують позиції українських захисників. Здебільшого підрозділи ЗСУ стоять у важкій обороні.
Про це 24 Каналу розповів заступник командира 3 штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін, додавши, що окупанти перекинули на Бахмутський напрямок досить велику кількість резервів. За його словами, натиск противника дуже серйозний.
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Що відбувається в районі Бахмута
Ворог сконцентрував на цьому напрямку значні людські сили, а також техніку, безпілотники, ударні засоби – все це масово тисне на позиції українських військових. Противник штурмує здебільшого силами піхоти, а техніку використовує як транспортний засіб для переміщення особового складу.
"Ситуація зараз досить складна, м`яко кажучи. Всі підрозділи ворога на стадії активних наступальних дій. Усе масово тисне на наші позиції. Здебільшого, наші підрозділи зараз перебувають у важкій обороні, натиск дуже суттєвий", – зазначив Жорін.
Їм досить складно використовувати техніку, бо ми її бачимо, чуємо, спостерігаємо всі їхні переміщення. Завдаємо ураження одразу як тільки вона з'являється у зоні нашої видимості,
– додав майор.
Вільно користуватися броньованою технікою чи будь-якою іншою окупанти не можуть. Однак вночі все ж перекидають живу силу. Інколи атаки, з використанням танків, відбуваються вдень, але масових спроб немає. Українські військові знищують всю техніку, яка з'являється у полі зору через засоби артилерії або безпілотники.
"Здебільшого всі атаки відбуваються через піхоту та FPV-дрон – це те, що зараз б'є по наших позиціях", – додав заступник командира 3 штурмової бригади.
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Як ЗСУ боронять Бахмут
- Очільник СБУ Василь Малюк розповів про унікальність оборони Бахмута. За його словами битва за місто – одна з найбільших операцій на території Європи з часів Другої світової війни. Росіяни вели безперервні артобстріли, штурми регулярних військ та вагнерівців, постійно працювала ворожа авіація. При таких умовах українські захисники втримали "Дорогу життя" між містами Часів Яр та Бахмут.
- У складі СБУ ще з 2014 року діє Центр спеціальних операцій "А". Його снайпери брали участь у битві за Бахмут. Один із бійців розповідав, що зазвичай снайпери можуть до 5 днів спостерігати на позиції, щоб потім зробити 1 – 2 результативні постріли. Під час наступу за Бахмут за ніч з однієї гвинтівки робили по 30 пострілів
- Утримання "Дороги життя" в Бахмуті стало однією з найскладніших операцій спецпризначенців СБУ. Лише завдяки дронам вдавалося знищити більше ніж 100 одиниць техніки, а пошкодити понад 200. Діяльність підрозділу ЦСО "А" порівнюють з роботою кращих світових спецпідрозділів.