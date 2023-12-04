ЗСУ у важкій обороні, – майор про великий тиск ворога на Бахмутському напрямку

Ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна. Всі підрозділи ворога перебувають у стані активних наступальних дій та атакують позиції українських захисників. Здебільшого підрозділи ЗСУ стоять у важкій обороні.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира 3 штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін, додавши, що окупанти перекинули на Бахмутський напрямок досить велику кількість резервів. За його словами, натиск противника дуже серйозний.

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Що відбувається в районі Бахмута

Ворог сконцентрував на цьому напрямку значні людські сили, а також техніку, безпілотники, ударні засоби – все це масово тисне на позиції українських військових. Противник штурмує здебільшого силами піхоти, а техніку використовує як транспортний засіб для переміщення особового складу.

"Ситуація зараз досить складна, м`яко кажучи. Всі підрозділи ворога на стадії активних наступальних дій. Усе масово тисне на наші позиції. Здебільшого, наші підрозділи зараз перебувають у важкій обороні, натиск дуже суттєвий", – зазначив Жорін.

Їм досить складно використовувати техніку, бо ми її бачимо, чуємо, спостерігаємо всі їхні переміщення. Завдаємо ураження одразу як тільки вона з'являється у зоні нашої видимості,

– додав майор.

Вільно користуватися броньованою технікою чи будь-якою іншою окупанти не можуть. Однак вночі все ж перекидають живу силу. Інколи атаки, з використанням танків, відбуваються вдень, але масових спроб немає. Українські військові знищують всю техніку, яка з'являється у полі зору через засоби артилерії або безпілотники.

"Здебільшого всі атаки відбуваються через піхоту та FPV-дрон – це те, що зараз б'є по наших позиціях", – додав заступник командира 3 штурмової бригади.

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