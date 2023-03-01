Вдале місце для оборони: військовий оглядач оцінив доцільність виходу з Бахмута

Бахмутський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту, ЗСУ тримають оборону міста вже кілька місяців. Ситуація там дуже складна, однак поки що не йдеться про загрозу оточення та виведення звідти наших воїнів.

Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що оборона ЗСУ в Бахмуті перебуває на достатньо високому рівні.

Читайте також Росіяни знову говорять про "взяття" Бахмута: у ЗСУ радять думати про втечу з Донецька

ЗСУ тримають оборону в Бахмуті

Коваленко наголосив, що лише Генштаб ЗСУ має максимально повну інформацію та може робити з неї висновки для ухвалення тих чи інших рішень. Якщо ж подивитися на загальну ситуацію на цьому плацдармі, то наразі немає доцільності виведення наших військ із міста.

По-перше, за його словами, оборона ЗСУ в Бахмуті перебуває на достатньо високому рівні. Тримання оборони відбувається насамперед завдяки логістиці, яку на цій локації забезпечують траса Т 0504 та через село Хромове на Часів Яр.

Отже, є 2 основні логістичні артерії, які перебувають під вогневим впливом ворога, так це правда. Проте вони перебувають під ним уже не перший місяць, тож у цьому немає нічого нового. Але логістика працює,

– зауважив Коваленко.

За його словами, поки немає критичної загрози цій логістиці – оборона може працювати. Коли вона виникне, то тоді вже можна говорити про загрозу оточення та виведення наших воїнів із Бахмута.

Коваленко прокоментував доцільність виведення ЗСУ із Бахмута: дивіться відео

В окупантів немає перспективи просування

Військово-політичний оглядач зауважив, що з Півдня росіяни вже більш ніж місяць з напрямку Кліщіївки не можуть просунутися до Іванівського та перерізати трасу Т 0504 – окупанти застрягли в полі.

За його словами, після того, як загарбники змогли вийти на трасу М 03, то передислокували значну кількість ресурсів саме на північний сектор. І звідти намагаються зараз тиснути на Бахмут. Але це територія полів, які прострілюються нашою артилерією.

Вони там перебуватимуть у такій самій ситуації, як і на Півдні, і якоїсь перспективи, певного швидкого просування саме в цьому напрямку поки що у них немає,

– сказав Коваленко.

Він припускає, що підкріплення, яке відправили в Бахмут для ЗСУ, може бути спрямоване на те, щоб значно покращити наші позиції на Півночі, зокрема, повернути у повноцінне використання трасу М 03.

Більше про ситуацію в Бахмуті