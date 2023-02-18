Росія закінчується там, де дають по морді, – військовий ЗСУ про мотивацію бійців боронити Бахмут

Українські військові відважно боронять Бахмут, що на Донеччині й розуміють, що захищають там всю Україну. Вони мають чітке усвідомлення, що Владімір Путін не зупиниться на Донбасі.

Російський диктатор йтиме настільки далеко, наскільки його пустять. Про це 24 Каналу розповів політолог та військовий ЗСУ Кирило Сазонов.

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Що мотивує ЗСУ під Бахмутом

Отже, найкращий варіант – зупинити його під Бахмутом, аніж він піде далі. І чим раніше Збройні Сили України це зроблять, тим краще.

Росія закінчується там, де їй дають по морді,

– зазначив військовий ЗСУ.

Він додав, що у лавах ЗСУ воюють бійці з різних куточків України. Не залежно від того, звідки вони – кожен захищає свій дім. Сазонов підкреслив, якщо пропустити російських загарбників тут, то ми отримаємо новий Бахмут у Костянтинівці чи Покровську тощо.

Так, мотивація наших військових дуже проста – під Бахмутом вони захищають всю Україну і кожен боронить свій дім.

Сазонов про мотивацію ЗСУ під Бахмутом: дивіться відео

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