Невдовзі капкан закриється, – полковник запасу припустив, як розвиватиметься ситуація в Бахмуті

ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення та згодом візьмуть окупантів в оперативне оточення. Україна контролюватиме височини навколо Бахмута та знищуватиме окупаційне військо.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, основне завдання ЗСУ у Бахмуті – підготовка до оперативного оточення росіян.

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"Сирський обводив ПВК "Вагнера" як баранів в загоні, "обстриг" їх до м’яса. Коли ножиці Сирського почали хапати шкіру та м'ясо, вони почали намагатись втекти. Вони будуть намагатись виходити, але не факт, що їх випустять. Думаю, Сирський ще на відході їх "поскубає", – зауважив він.

Оточення окупантів у Бахмуті

Світан зазначив, що для ЗСУ важливо вийти по височинах у бік Берхівки та Кліщіївки. Українські бійці підіймаються на Курдюмівку по гряді, яка йде на Горлівку. Також на північно західні частини, які рухаються у бік Берхівки.

Через певний час візьмуть Бахмут в оперативне оточення, перебуваючи у самому Бахмуті. Далі російські генерали знову заженуть туди "овечок". У цей момент наші воїни знову почнуть "стригти" їх з височин. В напівоточенні буде підкова. Всередині цієї підкови буде Бахмут, він знизу,

– припустив льотчик.

Швидше за все, у Бахмуті буде полігон для знищення російських загарбників. ЗСУ контролюватимуть місто з височин, вважає військовий експерт.

"Їх спіймали в інформаційний та оперативний капкан. Найближчим часом замкнеться оперативне неповне оточення. Річка Бахмутка ділить дві гряди. На західній частині ми триматимемо під контролем дві треті Бахмута. Цього достатньо, щоб з такою ж інтенсивністю "стригти" там дві роти на добу", – додав Світан.

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