Розуміють, що їх привезли на місце поразки: яка мотивація окупантів на Бахмутському напрямку

У росіян у напрямку Бахмута морально-психологічний стан поганий. Окупанти зазнали глобальної невдачі, їх кампанія не вдалася. Ворог навіть через медіа транслював Бахмут як місце, де вони начебто досягнуть "успіху".

Про це 24 Каналу заявив командир підрозділу аеророзвідки "TERRA" Микола Волохов. Він зауважив, що невдачі та поразки є завжди гнітючими для особового складу.

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"Уявіть собі ті сили, які підвозять замість тих бригад, які ми вже частково знищили. Вони розуміють, що вони заходять на місце, де трапилася поразка. І, власне, це їх досить сильно деморалізує", – наголосив Волохов.

Окупанти дивляться на своїх попередників, які виходять побитими звідти. Принаймні, про те, що росіяни туди заходять без особливої якоїсь надії, свідчить звичайна логіка та перехоплення.

Який морально-психологічний стан у росіян у напрямку Бахмута: дивіться відео

"Відпочинку" в окупантів немає

До того ж ЗСУ постійно тримають росіян під досить жорстким контролем як засобами спостереження, так і ураження. Починаючи від САУ "Піон" до скидання боєприпасів із безпілотників. Українські захисники не дають російській армії відпочивати ані вдень, ані вночі. Також росіяни не можуть будувати фортифікаційні споруди. Окрім того, в них порушена логістика.

Утім, при цьому, важливо не забувати, що не можна недооцінювати ворога.

Є у них різні – є у них і "фахівці", і гарні "фахівці". Але навіть гарні "фахівці", їхні можливості вони множаться на ту тактику і стратегію, яку використовує командування,

– зауважив командир підрозділу аеророзвідки "TERRA".

А воно любить пускати своїх солдатів "на забій" та їздити колонами. Та не можна думати, що ворог слабкий. Краще думати, що він занадто сильний. А потім розчаруватися, побачивши, що він слабкий.

"Росіяни на будь-який смак і колір. Так, як і техніка, і озброєння. Тому різне є, але загалом ворог, якщо говорити військовою мовою, ще боєздатності не втратив. Але ми над цим працюємо", – сказав Микола Волохов.

Ситуація на Бахмутському напрямку