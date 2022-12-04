Найгостріший період битви за Бахмут уже завершений, – військовий експерт
За даними британської розвідки, російські окупаційні війська кинули усі сили, щоб захопити Бахмут на Донеччині. Ситуація біля міста справді залишається напруженою.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. У Міноборони Великої Британії повідомили, що росіяни будь-що намагаються оточити Бахмут.
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Адже захоплення цього населеного пункту має для Росії політичне значення. Як зазначив Федоров, російські війська намагаються штурмувати Бахмут впродовж тривалого часу і будуть продовжувати спроби. Однак намагання окупантів марні.
Найгостріший та найнебезпечніший період битви за Бахмут завершився. Тепер там становище ЗСУ покращилося. Підстав вважати, що росіяни візьмуть Бахмут, немає,
– наголосив військовий експерт.
Росіяни кілька місяців марно штурмують Бахмут
За словами Федорова, важкі бої на Бахмутському напрямку тривають з літа. За цей час окупанти можуть похвалитися лише невеликими досягненнями на цій ділянці фронту.
Два невеликих населених пункти на південь від Бахмута – Андріївка і Оленівка у районі Курдюмівки – на певний час опинилися в руках російських військ. Можливо, й сама Курдюмівка чи її частина перейшла під контроль росіян,
– сказав військовий експерт.
Він додав, що дані з приводу Курдюмівки суперечливі. Адже про захоплення цього селища рапортували російські військові. Втім, Генштаб ЗСУ не давав офіційних підтверджень. А саме на дані Генштабу потрібно орієнтуватися у таких питаннях.
Чи є в окупантів шанси оточити Бахмут
За словами Федорова, якщо росіяни не змогли оточити Бахмут за весь цей час, то зараз у них тим паче немає шансів.
Під Бахмутом ситуація покращилася на користь України після того, як туди були перекинуті кілька частин, а, можливо, й з'єднань, які звільнилися з-під Херсона,
– сказав військовий експерт.
Він додав, що через те, що ЗСУ отримали значне підсилення на Бахмутському напрямку, росіянам не варто сподіватися на успіхи.
Юрій Федоров оцінив ситуацію під Бахмутом: дивіться відео
Бої за Бахмут: останні новини
- Ситуація біля Бахмута залишається надзвичайно складною. Окупанти зосередили там всю свою ударну потугу. Однак воїни ЗСУ контролюють ситуацію.
- Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, Бахмут є ключовою точкою завершення війни. Саме тому ворог щодоби йде на штурми в районі різних місць Бахмута, Соледара та інших населених пунктів.
- Військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан наголосив, що спочатку Бахмут справді мав для росіян оперативну цінність, але зараз перетворився у такий собі "капкан". Адже під час безрезультатних спроб захопити місто окупанти зазнають шалених втрат.