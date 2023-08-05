Залізниця з Бахмута – лінія бойового зіткнення, – Жданов про дії ЗСУ на цьому напрямку

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують активні атаки росіян на півдні та південному заході від Іванівського. На інших ділянках атакують українські бійці, особливо на лінії Андріївка, Курдюмівка, Кліщіївка.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, є інформація, яка поки не підтверджена офіційно, що Кліщіївка практично повністю у сірій зоні.

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Кліщіївка – у сірій зоні

Жданов зазначив, що, за деякими даними, Кліщіївка зараз практично повністю у сірій зоні. Росіяни пішли на залізницю, яка стала лінією бойового зіткнення.

Ворог пішов за залізницю, яка виходить з Бахмута. Вона стала лінією бойового зіткнення. Ворог відкотився за залізничний насип та намагається втримати позиції, щоб не допустити подальшого просування наших військ. З Кліщіївки вони практично вийшли. Майже вся Кліщіївка розташована до залізної дороги,

– пояснив він.

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