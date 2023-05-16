Продовжуємо просуватися вперед, – Жданов розповів про успіхи ЗСУ в районі Бахмута

Російська армія продовжує спроби повністю окупувати Бахмут. Місто тримається вже понад 10 місяців, а на деяких ділянках ЗСУ потіснили ворога.

Про це у себе на стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, ворог продовжує штурми у самому місті, навіть попри ймовірне оточення з флангів.

Дивіться також ЗСУ просуваються під Бахмутом: Череватий назвав відстань за 2 дні

Росіянам загрожує оточення

Жданов заявив, що Бахмут продовжує залишатись найгарячішою точкою на 1200 кілометровому фронті. На лівому та правому фланзі від міста є певний успіх ЗСУ, який наші захисники намагаються розвинути.

"Повідомляють, що в урочищі Ступки ворог залишив позиції, а з Кліщіївки є повідомлення, що внаслідок удару по командному пункту загинув керівний склад 4 окремої мотострілецької бригади й штабу 2-го армійського корпусу. На півночі також просуваємось, але у самому місті ворог, на жаль, має частковий успіх", – повідомив військовий експерт.

Олег Жданов про ситуацію на фронті: дивитись відео

За його словами, ситуація у міста та околицях нагадує зустрічний рух сторін. Пори те, що наш успіх більший і він загрожує противнику, російське командування кидає в бій нові та нові резерви, щоб повністю захопити місто.

Навіть, якщо їм доведеться на другий день залишити місто під загрозою оточення, вони однаково будуть пробувати повністю його окупувати,

– підкреслив Жданов.

Ситуація на фронті: головне