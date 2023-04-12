Лише за рахунок "м'ясних штурмів", – Череватий про поодинокі і часткові успіхи окупантів

Окупанти не полишають спроб наступати на Сході. Однак, часткових успіхів ворог досягає лише завдяки так званим "м'ясним штурмам".

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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"Одна хвиля знищена – пішла інша"

Череватий зазначив, що за військову кампанію російське керівництво (від генштабу і до командувачів) не показало жодних елементів справді нової війни.

Те, що вони (росіяни – 24 Канал) досягали якогось проміжного успіху на Бахмутському напрямку було виключно за рахунок того, що західні аналітики назвали "м'ясними штурмами",

– підкреслив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Він пояснив, що йдеться про екстенсивне, постійне, цілодобове, у режимі фактично нон-стоп використання живої сили. Зокрема, одна хвиля знищена – пішла інша. Це єдине, що давало можливість окупантам хоча б чогось досягти.

Наразі загарбники також діють малими тактичними групами. Втім, уже підсилені регулярною армією. Череватий додає, що логіка тут проста: "Сил цієї терористичної організації "Вагнера" не вистачає".

До речі, в терористичному угрупованні ІДІЛ було так само. Зокрема, виключна жорстокість як до своїх членів, так і до ворогів та мирного заселення. Втім, закінчилося все тим, що його розгромили і переслідують по всьому світу. "Теж саме буде і з вагнерівцями", – зазначив Череватий.

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У ЗСУ спростували заяви Пригожина

Нещодавно ватажок вагнерівців заявив, що російські військові разом з його бойовиками буцімто вже захопили більшу частину Бахмута – близько 80% території міста.

Сергій Череватий спростував голослівні абсурдні заяви та підкреслив, що таким чином Пригожин намагається показати хоч якісь "перемоги" своєї ПВК. Речник Східного угруповання наголосив, що зв'язався з командиром однієї з бригад, яка обороняє Бахмут. За його словами, українські воїни контролюють набагато більший відсоток територій міста-фортеці.