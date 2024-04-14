Путін хоче захопити Часів Яр до 9 травня: росіяни атакують на фронті всім, чим можуть

Росіяни не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута та захопити Часів Яр. Для цього ворог застосовує усі ресурси.

Про це розповів заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Олесь Маляревич в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За словами військового, ворог наразі застосовує весь потенціал, який має.

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Я не знаю, як росіяни ще можуть його (військовий потенціал, – 24 Канал) посилити, вони вже зараз атакують десятками одинць техніки. Буває, що вони застосовують 30 одиниць техніки за одну атаку,

– сказав Маляревич.

Військові роблять усе можливе

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Кремль наказав окупантам до 9 травня захопити Часів Яр.

За його словами, усі військові знають, що росіяни шалено хочуть захопити Часів Яр, усі усвідомлюють важливість цього населеного пункту та ніхто не хоче його віддавати.

Ми знаємо, що вони шалено хочуть захопити Часів Яр. Ми отримуємо підсилення, маємо чим працювати, маємо боєприпаси. Ми робимо свою роботу, робимо все, що можемо, аби росіянам це не вдалось,

– підкреслив Олесь Маляревич.

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