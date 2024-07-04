Росіяни перетворили місто на тотальну руїну: у ЗСУ показали фото Часового Яру

Російська окупаційна армія руйнує все на своєму шляху. Не виключенням стало місто Часів Яр на Донеччині, яке ворожі війська перетворили на руїну.

Бої за Часів Яр Донецької області тривають кілька місяців поспіль. Однак 4 липня стало відомо, що українські військові відійшли від мікрорайону Канал у місті задля збереження життя наших захисників.

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Як зараз виглядає Часів Яр

Українські військові показали, як зараз виглядає Часів Яр на Донеччині – місто, яке частково окуповане російськими військами.

Часів Яр. Ще одне місто, яке росіяни перетворили на тотальну руїну. В надважких умовах українська піхота продовжує героїчно стримувати ворога,

– йдеться у публікації.

Кадри зробили українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови.

Не дивлячись на те, що військові, що боронять Часів Яр, готові стояти до кінця, сьогодні є реальна загроза, що ми втратимо місто,

– написали самі автори фото.

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