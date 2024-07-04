Росіяни перетворили місто на тотальну руїну: у ЗСУ показали фото Часового Яру
Джерело:Сухопутні війська
Російська окупаційна армія руйнує все на своєму шляху. Не виключенням стало місто Часів Яр на Донеччині, яке ворожі війська перетворили на руїну.
Бої за Часів Яр Донецької області тривають кілька місяців поспіль. Однак 4 липня стало відомо, що українські військові відійшли від мікрорайону Канал у місті задля збереження життя наших захисників.
Читайте також Часів Яр небажано втрачати: полковник запасу ЗСУ відповів, що в такому разі чекатиме на Донбас
Як зараз виглядає Часів Яр
Українські військові показали, як зараз виглядає Часів Яр на Донеччині – місто, яке частково окуповане російськими військами.
Часів Яр. Ще одне місто, яке росіяни перетворили на тотальну руїну. В надважких умовах українська піхота продовжує героїчно стримувати ворога,
– йдеться у публікації.
Кадри зробили українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови.
Не дивлячись на те, що військові, що боронять Часів Яр, готові стояти до кінця, сьогодні є реальна загроза, що ми втратимо місто,
– написали самі автори фото.
Що наразі відбувається у Часовому Яру: останні новини
- Після того, як Україна втратила контроль над мікрорайоном "Канал", росіяни намагатимуться там просунутися. Окупанти хочуть перетнути в кількох місцях канал Сіверський Донець – Донбас, адже їм дуже важливо налагодити через нього логістику.
- Нині окупанти намагаються наступати на Часів Яр з Торецького напрямку. Російські військові тиснуть з боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк. Мета російських загарбників – спроба оточити українські підрозділи, блокувати їхню логістику і так витіснити їх, вирівнюючи лінію фронту.
- У Сухопутних військах також показали, як ворог нищить Часів Яр "Солнцепеками". Там зазначили, що воїни 24 ОМБр імені короля Данила тримають населений пункт та знищують загарбників. Наразі найбільш запеклі бої тривають у районі каналу Сіверський Донець – Донбас.