У росіян на Херсонщині буде день бабака із проміжками на пекло

Ви можете нагнати на певну локацію, плацдарм десятки підрозділів з тисячами особового складу. Але всю цю кількість необхідно чимось забезпечувати.

Херсон – не Донбас

Необхідно мати не тільки систему управління, яка стабільно функціонує, а й систему забезпечення. російське командування змогло досягти ефективної роботи системи управління та забезпечення на Донбаському плацдармі, оскільки його забезпечення здійснювалося безпосередньо з росії. До того ж, там уже організували мережу складів, військових частин, ремонтних баз тощо.

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Забезпечення тієї колосальної групи військ, яку закидають на Херсонський плацдарм, особливо на правий берег, викликає серйозні сумніви. Адже забезпечити їх безперебійне та якісне управління та забезпечення просто неможливо!

Для скажених псів сім верст – не гак

Всього кілька прикладів. У середині липня росіяни відправили ешелон із 30 вагонів із боєприпасами, знятими з арсеналу зберігання в гонготі забайкальського краю. До України від гонготи – 5,5 тисяч кілометрів.

З челябінська відправили 20 цистерн із паливно-мастильними матеріалами та не менше 50 вагонів із боєприпасами. Тут менший шлях буде – 2,2 тисячі кілометрів.

З іркутська, з "батарейної" відправили гаубиці (5 тисяч кілометрів), з абакана – батальйонний комплект танків Т-80, знятий зі зберігання 297 ЦЗМР, а це 4,1 тисячі кілометрів, три десятки МТ-ЛБ зняли зі зберігання 342 ЦЗМР в улан-уде і женуть за 4,2 тисячі кілометрів.

І все це призначено як для ведення бойових дій, так і для відновлення боєздатності підрозділів, які вже відвоювалися.

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Палатиме яскраво і довго

А тому, коли ці десятки вагонів з боєприпасами чи паливно-мастильними матеріалами, які прибувають за тисячі кілометрів, накриває М142 і вони горять яскраво і запально, у командування російських окупаційних військ настає день бабака.

Так, росія може зібрати на правому березі дуже небезпечне угруповання військ, яке зможе не лише тримати оборону, а й навіть контрнаступати. Але вона це зможе здійснювати тільки в тому випадку, якщо система управління та забезпечення працюватимуть, як годинник. А цього не буде.

Буде день бабака. Від залпу М142 до залпу із проміжками на логістичне пекло. На що вони розраховують у Херсонській області, мені невтямки.

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