ЗСУ відстояли Соледар, туди перекинули резерви, – військовий експерт Жданов

8 січня 2023, 17:44
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Минула доба 7 січня була надзвичайно гарячою у Соледарі, що у Донецькій області. Однак Збройним Силам України вдалося відстояти місто.

У Генштабі ЗСУ ухвалили відповідне рішення й у Соледар перекинули додаткові резерви. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал.

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Соледар під контролем України

Зараз Збройні Сили України контролюють більшу частину міста, зокрема його центр. Водночас там продовжуються запеклі бої. А саме на східних околицях Соледара, а також на Північ та Південь від міста.

Окупанти концентрують свої зусилля на подальших спробах встановити контроль над Донецькою областю. Ба більше, російські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку,
– повідомив військовий експерт.

Минулої доби ЗСУ відбили низку атак окупантів

Крім того, минулої доби українські захисники відбили атаки російських загарбників у районах наступних населених пунктів:

  • Стельмахівка;
  • Макіївка;
  • Діброва;
  • Білогорівка, що на Луганщині;
  • Озарянівка;
  • Соледар;
  • Красна Гора;
  • Підгородне;
  • Бахмут;
  • Кліщіївка;
  • Первомайське;
  • Мар'їнка;
  • Побєда Донецької області.

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Останні новини з Соледара: коротко

  • Російські окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області. Для цього загарбники сконцентрували чималі зусилля на Сході нашої держави. У Соледарі наразі дуже складна ситуація.
  • Українські захисники відбивають атаки росіян та роблять усе можливе, аби завдати ворогу максимальної шкоди. Загарбники масовано кидають у бій особовий склад, саме тому у них вийшло дещо просунутись. Упродовж минулої доби в місті зафіксували 76 обстрілів та 10 бойових зіткнень.
  • Загарбники планували обійти Соледар з Півдня, але не вийшло і рух зупинився. Наші війська зупинили ворога вздовж водогону, що йде від Слов'янська до Донецька. Тож росіяни намагаються взяти Соледар або рухатися трохи на Північ від нього. А вже з Півночі зайти у Бахмут.
  • В американському Інституті вивчення війни заявили, що попри твердження російських джерел, нещодавні досягнення окупантів у Соледарі не передвіщають оточення Бахмута. Таким чином, українські військові продовжують надійно захищати місто.

Автор: Оксана Харьковська