ЗСУ відстояли Соледар, туди перекинули резерви, – військовий експерт Жданов

Минула доба 7 січня була надзвичайно гарячою у Соледарі, що у Донецькій області. Однак Збройним Силам України вдалося відстояти місто.

У Генштабі ЗСУ ухвалили відповідне рішення й у Соледар перекинули додаткові резерви. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал.

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Соледар під контролем України

Зараз Збройні Сили України контролюють більшу частину міста, зокрема його центр. Водночас там продовжуються запеклі бої. А саме на східних околицях Соледара, а також на Північ та Південь від міста.

Окупанти концентрують свої зусилля на подальших спробах встановити контроль над Донецькою областю. Ба більше, російські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку,

– повідомив військовий експерт.

Минулої доби ЗСУ відбили низку атак окупантів

Крім того, минулої доби українські захисники відбили атаки російських загарбників у районах наступних населених пунктів:

Стельмахівка;

Макіївка;

Діброва;

Білогорівка, що на Луганщині;

Озарянівка;

Соледар;

Красна Гора;

Підгородне;

Бахмут;

Кліщіївка;

Первомайське;

Мар'їнка;

Побєда Донецької області.

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