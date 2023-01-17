Путін має відзвітувати, – політтехнолог розповів, навіщо Росії Соледар

У Соледарі на Донеччині вже тривалий час точаться важкі бої. Російські окупанти продовжують вперті спроби захопити місто, навіть попри великі втрати.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Наразі росіянам не вдалося встановити повний контроль над містом.

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Як зазначив Шейтельман, починаючи з літа 2022 року, російська армія не здобула жодних перемог на полі бою в Україні.

Навіщо Путіну Соледар

Політтехнолог вважає, що росіяни вперто штурмують Соледар, бо російському диктатору Владіміру Путіну зараз дуже потрібні хоча б якісь здобутки на фронті.

Головна проблема полягає у тому, що Путін забрав у дружин та матерів 300 тисяч росіян. А ще й у роботодавців, що, можливо, навіть важливіше, ніж дружини та матері. Тепер він має якось відзвітувати за ці 300 тисяч, із яких приблизно 50 тисяч вже загинули,

– зазначив Шейтельман.

Він нагадав, що 21 вересня 2022 року у Росії оголосили так звану "часткову" мобілізацію. У рамках цього призову російська армія поповнилася як мінімум на 300 тисяч людей.

"Путін їх забрав – і що? За їхньою допомогою віддав Херсон?" – зауважив Шейтельман.

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"Для росіян розкрутили Соледар"

11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Це був єдиний обласний центр, який окупанти контролювали з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Шейтельман пояснив, що тепер російському диктатору потрібно продемонструвати населенню Росії, що мобілізацію проводили недарма.

"Мовляв, ось захопили Соледар. Це українці знають, що це невелике місто, у якому до війни жило трохи більш як 10 тисяч людей. А для росіян Соледар так розкрутили, що, ймовірно, вони впевнені, що він виглядає як якийсь Дубай", – сказав політтехнолог.

Він додав, що російська пропаганда довго й успішно "продає" населенню будь-яку тему, часто викривлюючи роль тих чи інших речей.

Ситуація у Соледарі: коротко