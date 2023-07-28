На Лимано-Куп'янському напрямку дещо знизився градус ескалації, – Череватий

Україна продовжує відвойовувати свої території, а також успішно стримує ворожий натиск на Луганщині. Окупанти зазнали помітних втрат 27 липня.

Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угруповання військ із комунікацій Сергій Череватий. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати українські позиції, але при цьому втрачає свою артилерію.

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Ситуація в операційній зоні Східного угруповання

Довкола Бахмута Сили оборони утримують ініціативу й щодоби видавлюють ворога з нашої землі, попри відчайдушний спротив противника. Протягом 27 липня:

ворог 537 разів обстріляв українські позиції, здійснив 3 авіанальоти та 11 разів вступив у боєзіткнення;

за добу Сили оборони знищили 73 окупанти, поранили 147 та взяли 2 полонених;

ворог втратив 1 БМП, 2 САУ "Гвоздика", 8 гармат, 2 ПТРК та 2 польові склади з боєприпасами.

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Водночас на Лимано-Куп’янському напрямку дещо знизився градус ескалації. Протягом 27 липня на цьому напрямку відбулося всього 4 боєзіткнення. Однак окупанти продовжують інтенсивно використовувати артилерію проти Сил оборони:

за добу окупанти здійснили 558 обстрілів з усіх типів озброєння при 5 авіанальотах;

під час ворожих атак було знищено 47 окупантів, 123 поранено, 1 взято в полон;

також було знищено 2 ворожі БМП, 5 гармат, 1 легкоброньований артилерійський тягач і 1 польовий склад із боєприпасами.

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