Від початку доби станом на 22:00 відбулося 129 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

На яких напрямках тривають найзапекліші бої?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 3 штурмові дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 5 разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного, Кам'янки та в напрямку Нововасилівки. 4 боєзіткнення досі тривають.

На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп'янська та в напрямку Новоплатонівки. Українські захисники зупинили 5 ворожих атак, дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 10 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у 5 локаціях.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 8 бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки. Сили оборони зупинили 9 ворожих атак, одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Досі тривають два боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

Що відомо про ситуацію на фронті?