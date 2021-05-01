Напередодні Великодня бойовики 5 разів порушили тишу: постраждав український боєць

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Російські найманці на Донбасі 1 травня вже 5 разів порушили режим припинення вогню. У результаті атаки з безпілотника постраждав український військовий.

Джерело:

фейсбук ООС

Навіть напередодні свята російські окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у сторону українських позицій.

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Ситуація на Донбасі 1 травня

Від початку доби 1 травня бойовики вже 5 разів порушили перемир'я.

  • Неподалік Пісків та Шумів противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне – ще й з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Новгородського окупанти гатили зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
  • А біля Водяного застосували безпілотний літальний апарат та скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

Є постраждалий український захисник

Внаслідок ворожого вогню 1 військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення бойовиків українська сторона вже проінформувала  представників ОБСЄ.

"Великоднє перемир'я" на Донбасі: що відомо


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу