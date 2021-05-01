Напередодні Великодня бойовики 5 разів порушили тишу: постраждав український боєць

Російські найманці на Донбасі 1 травня вже 5 разів порушили режим припинення вогню. У результаті атаки з безпілотника постраждав український військовий.
Джерело:фейсбук ООС
Навіть напередодні свята російські окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у сторону українських позицій.
Читайте також Співробітники ГРУ Росії брали участь у війні на Донбасі, – Bellingcat
Ситуація на Донбасі 1 травня
Від початку доби 1 травня бойовики вже 5 разів порушили перемир'я.
- Неподалік Пісків та Шумів противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне – ще й з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Новгородського окупанти гатили зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
- А біля Водяного застосували безпілотний літальний апарат та скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.
Є постраждалий український захисник
Внаслідок ворожого вогню 1 військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого – задовільний.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення бойовиків українська сторона вже проінформувала представників ОБСЄ.
"Великоднє перемир'я" на Донбасі: що відомо
- 28 квітня відбулось засідання Тристоронньої контактної групи. Тоді сторони не домовились про повернення перемир'я на Донбасі.
- Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що схвалити рішення завадили "російські маріонетки". Мовиться про представницю тимчасово окупованих територій, яка втрутилася і фактично заблокувала цей процес.
- Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що шанс встановити "великоднє перемир'я" на фронті все ще є.
- Однак вже 30 квітня речник української делегації Олексій Арестович заявив, що тепер шансів на тишу на Донбасі під час свят майже немає. Адже російська сторона не погоджує режим тиші.