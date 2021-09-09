Бойовики обстріляли співробітників СБУ на Луганщині
Джерело:СБУ
Під обстріл бойовиків на Луганщині потрапила оперативно-слідча група СБУ. Співробітників спецслужби "накрило вогнем" під час роботи в Трьохізбенці.
Офіцери СБУ збирали там докази, що підтверджують провину найманців в обстрілах мирних населених пунктів.
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Бойовики гатили із забороненої зброї
Російські найманці стріляли із заборонених мінськими угодами великокаліберних мінометів. На щастя, всі працівники СБУ залишилися в живих.
Окупанти напередодні вже обстрілювали Трьохізбенку
Наразі СБУ продовжує збирати докази щодо обстрілу українських позицій, який стався 8 вересня. Окупанти обстріляли район тубдиспансеру в Трьохізбенці. Вони також використовували заборонене великокаліберне озброєння.
Тоді ж зазнали поранень 6 українських військовослужбовців. Артилерія бойовиків летіла і в будинки місцевих жителів.
Луганська обласна прокуратура проводить досудове розслідування щодо терористичного акту, який заподіяв тяжкі наслідки.
Обстріл Трьохізбенки / Фото СБУ:
Бойовики зухвало зривають тишу
- Крім того, окупанти зранку 8 вересня відкрили вогонь у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У результаті 2 українських військових отримали осколкові поранення.
- Вже 9 вересня бойовики стали гатити з важкого озброєння у сторону станції "Скотувата" Донецької залізниці. Пасажирів й працівників евакуювали.
- Один український захисник постраждав на передовій. Його забрали до госпіталю у важкому стані.