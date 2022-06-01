Бойовики з псевдореспубліки просять Путіна повернути їх додому і записали відео

Бойовики з псевдореспубліки на Донеччині звернулись до Володимира Путіна. Через "голод та холод" вони більше не хочуть воювати проти ЗСУ.

Також бойовики заявили, що Росія мобілізувала у псевдореспубліці хворих осіб, які не отримують потрібної медичної допомоги. Російські бойовики у росЗМІ озвучили своє прохання до глави Кремля.

Зауважте Це проти росіян, не проти нас, – Арестович пояснив, нащо Лукашенко створює "народне ополчення"

Бойовики звернулись до Путіна

Бойовики псевдореспубліки поскаржились, що вони були на передовій Херсонщині без ліків та продовольства. Російські окупанти зауважили, що, мовляв, вищий штаб Росії ігнорує їхні питання.

Певна річ, обурені хворі та голодні бойовики просять Володимира Путіна перевірити так звану "законність їхнього перебування" на передовій.

Також бойовики закликають, щоб їм провели медичний огляд. Кожен з них покаржився на хвороби, зокрема на цирози, тромби, хвору психіку, багатодітність чи хворих родичів. Вони перелічують все, аби їх тільки відпустили.

Російські бойовики не хочуть воювати та просять Росії відпустити їх: дивіться відео

Останні новин про путінських бойовиків

З початку повномасштабної війни, яку Росія почала проти України, Кремль силоміць мобілізовує громадян України з тимчасово окупованих територій. Росія змушує українців воювати проти Збройних Сил України.

Мобілізовані Росією бойовики не хочуть гинути. Наприклад, 15 травня вони тікали з поля бою під Харковом і натрапили на російських прикордонників. Останні навіть не знали, хто такі ці бойовики, адже вони не фігурують в жодних офіційних списках Росії. Тому природно прикордонники питали їх, хто ж вони та не відпускали.

Дружини та матері мобілізованих Росією бойовиків виступають проти того, щоб їхні сини та чоловіки воювали. Зокрема на тимчасово окупованому Донбасі жінки не дають синів у виші, адже звідти їх можуть мобілізувати на війну Росії проти України.

Дружини вже мобілізованих Росією чоловіків 23 травня перекрили дорогу, якою бойовиків везли на війну. Тобто жінки переходять від розмов до реального спротиву російським окупантам.

19 травня джерела 24 каналу в розвідці пояснили, що Росія не рахує кількості поранених та загиблих бойовиків. Статистику ведуть тільки у так званих псевдореспубліках на Донеччині та Луганщині. Відповідні звіти колаборанти подають російським генералам.

Українська розвідка повідомляла, що вони роздобули дані про кількість загиблих та поранених бойовиків. Зокрема з початку повномасштабних бойових дій та до 12 травня включно на фронтах загинули 17 247 мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ще 8 931 особа отримала поранення.

До теми – ЗМІ повідомили, що ватажка російських бойовиків Пушиліна поранили в Лимані: відео